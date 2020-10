Ortopedia di Vaio, tutti negativi i tamponi fatti ai pazienti, 5 i sanitari positivi e ora in isolamento

Dopo la positività al coronavirus riscontrata su un professionista dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Vaio, è scattata la procedura per ricostruire i contatti stretti tra personale e pazienti, con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus nell’ospedale dell’AUSL.

Sono stati sottoposti a tampone operatori sanitari individuati come contatti stretti del caso e pazienti, in particolare degenti.

Tutti negativi gli esiti dei tamponi fatti sugli assistiti, mentre sono risultati positivi 5 operatori sanitari contatti del professionista, tutti in isolamento domiciliare.

I locali interessati sono stati sanificati: l’attività dell’U.O. di Ortopedia e Traumatologia procede regolarmente, seguendo le procedure a tutela della sicurezza di tutti.