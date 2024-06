Pantaloni bianchi, protagonisti del guardaroba maschile estivo: i consigli per valorizzarli al massimo

L’estate si sta avvicinando e con lei il momento di scegliere look all’insegna della freschezza e capaci, nel contempo, di aiutare a spiccare per originalità ed eleganza. Nell’ambito del guardaroba maschile, una soluzione che risponde a queste esigenze è il pantalone bianco. Se fino a poco tempo fa prima di sceglierlo per i pantaloni ci si pensava due volte, desiderosi di evitare il fastidioso “effetto gelataio”, oggi le cose sono cambiate. Si è infatti più consapevoli dell’esistenza di alcuni espedienti che, soprattutto quando si parla di look casual, aiutano a valorizzare il capo.

Il bianco, tra i colori che non passano mai di moda – ogni anno lo vediamo sempre più presente nelle proposte di pantaloni uomo casual di brand di moda celebri come Boggi Milano – permette di illuminare il look, comunica cura massima per i dettagli e si presta a diversi mood stilistici.

Valorizzare il pantalone bianco vuol dire considerare diverse opzioni, a partire dal modello. L’opzione indubbiamente più semplice è il pantalone chino, capo leggero realizzato in cotone. Per un look casual ma capace di stupire, puoi optare per una camicia in denim o, in situazioni in cui è richiesto un tocco di formalità in più, per una bella camicia gessata.

Parlare di pantaloni bianchi da uomo e di outfit casual vuol dire, per forza di cose, menzionare i jeans. Chi decide di includerli nel proprio guardaroba dovrebbe evitare, se possibile, i modelli skinny. Il bianco, infatti, è un colore che evidenzia i punti non forti di ogni fisico, motivo per cui i capi eccessivamente aderenti andrebbero banditi, a partire dai pantaloni che, in generale, se troppo stretti possono mettere in primo piano un effetto all’insegna del grottesco.

Chi ama i look che strizzano l’occhio allo stile vintage, oggi sempre più ricercato anche grazie ai creator social, soprattutto quelli attivi su TikTok, non può non considerare il fascino dei pantaloni bianchi in lino. Per renderli protagonisti di un raffinato look casual chic, un consiglio utile da tenere presente prevede il fatto di abbinarli a un paio di sneakers. Pollice verso, invece, per l’abbinamento con i sandali.

Essenziale è ricordare che, qualora non ci si dovesse sentire a proprio agio indossando dei pantaloni bianco ottico, si può optare per toni affini, come per esempio il bianco sporco. Tirando fuori dall’armadio una camicia bianco scintillante e includendo nel look anche un paio di mocassini senza calze, si dà vita a un look casual ma capace di attirare gli sguardi di tutti.