Lampade da parete o soffitto a Led vantaggi e caratteristiche tecniche

Le luci Led si stanno rapidamente trasformando in una scelta sempre più diffusa, non solo per le qualità tecniche, la lunga durata nel tempo, la sicurezza e i ridotti consumi di energia elettrica, ma anche per la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di modelli, dal design essenziale, moderno e facilmente inseribile in qualsiasi ambiente.

Le plafoniere e le applique Led, in particolare, sono spesso le preferite da chi desidera un sistema di illuminazione efficiente e sostenibile, senza tralasciare l’aspetto dell’estetica e dello stile: proprio per questo si tratta di una soluzione apprezzata anche dai professionisti dell’interior design, in quanto declinabile e adattabile a progetti diversi.

Scegliere le lampade da parete o soffitto a led per l’illuminazione della casa o dell’ufficio, è la soluzione ideale per valorizzare l’ambiente con un tocco di eleganza e con un sistema sicuro e funzionale, in grado di offrire numerosi vantaggi. Tuttavia, per ottenere il meglio da questo tipo di lampade, è fondamentale scegliere prodotti e accessori della migliore qualità.

Vantaggi e dettagli tecnici delle plafoniere Led

Le luci Led, come si è detto, oggi rappresentano oggi un’ottima scelta, poiché permettono di realizzare progetti di illuminazione funzionali con il valore aggiunto di una scenografia originale e innovativa.

Le plafoniere Led e le applique vengono installate direttamente al soffitto o alla parete, evitando quindi la presenza dei cavi di sospensione, una caratteristica che consente di adattarli ad ogni ambiente, dal piccolo appartamento, all’ufficio, allo spazio espositivo, e ad ogni stile architettonico, classico o moderno.

Senza dimenticare, ovviamente, tutti i vantaggi di carattere tecnico che riguardano, più in generale, la tecnologia Led:

Efficienza e risparmio di energia elettrica

Uno dei motivi che ha determinato il successo delle lampade Led è senza dubbio l’elevata efficienza energetica e il basso consumo di energia.

Una plafoniera con lampadine Led consente di abbattere i consumi di elettricità anche fino al 70%, se rapportata con i sistemi tradizionali di illuminazione, quali possono essere le lampadine ad incandescenza, le alogene e i tubi fluorescenti al neon. Un vantaggio importante e indiscutibile, che consente inoltre di abbattere le spese in bolletta dovute alla fornitura di energia elettrica.

Lunga durata nel tempo

Come è noto, uno dei difetti delle lampadine a incandescenza è quello di una durata molto breve, che ne richiede spesso la sostituzione, mentre, al contrario, una lampada Led in media resiste almeno 30mila ore: questo significa che una plafoniera o un lampadario dotati di questo tipo di lampadina molto raramente richiederanno un intervento di manutenzione.

Se il costo di una luce Led può apparire a prima vista elevato, occorre tenere presente che verrà ammortizzato piuttosto rapidamente, sia in merito alla lunga durata nel tempo, sia, come si è detto, per i ridotti consumi di energia elettrica.

Sostenibilità e basso impatto ambientale

Il ridotto consumo di energia elettrica, l’assenza di emissioni tossiche e la lunga durata nel tempo rendono le luci Led un prodotto sostenibile e dal minimo impatto ambientale. Scegliere una plafoniera Led per rischiarare l’ingresso di casa, per la camera da letto o per l’ufficio rappresenta un modo per tutelare l’ambiente e seguire un comportamento eco-friendly, prestando al contempo attenzione allo stile.

Massima versatilità in qualsiasi occasione

Con le plafoniere e le applique è possibile giocare con la luce e trasformarla in un vero elemento di arredo e di decorazione. Le plafoniere Led sono disponibili anche nella versione dimmerabile, che consente di regolare l’intensità della luce in base alle preferenze personali e alle esigenze specifiche: questa funzionalità permette di creare ovunque l’atmosfera più adatta, con una luce soffusa, omogenea e piacevole.

Con l’ulteriore possibilità di scegliere anche la temperatura e la colorazione ideali per la postazione di lavoro, per lo studio, per il relax o semplicemente per illuminare una stanza con una nota di creatività.