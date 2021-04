Una coltivazione di marijuana in salotto: denunciato 31enne

Nella giornata di giovedì primo aprile personale della Polizia di Stato è intervenuta in Oltretorrente, per la segnalazione di un uomo in stato di agitazione psicomotoria all’interno di abitazione privata.

L’uomo è stato ritrovato nudo nel bagno dell’abitazione in stato confusionale. Dopo averlo affidato al personale sanitario, sul pavimento di una delle stanze i poliziotti hanno rinvenuto una notevole quantità di marijuana sparsa a terra, sia infiorescenze sia rami essiccati.