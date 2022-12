E’ Enrico Usai il nuovo comandante della Polizia Municipale

Enrico Usai, 40 anni, è il nuovo Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma. E’ stato individuato attraverso una procedura selettiva ai sensi dell’articolo 110 del Testo Unico degli Enti Locali. Lo ha nominato il Sindaco, Michele Guerra, con proprio decreto.

Laureato con lode in giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino, ha alle spalle una lunga esperienza maturata nella Polizia di Stato. Attualmente è Vice Questore presso D.I.G.O.S. Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali della Questura di Parma, in passato ha ricoperto il ruolo di Dirigente della Sezione Reparti speciali dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Torino, Dirigente dell’Ufficio personale della Polizia di Stato di Sassari e Dirigente dell’Ufficio Personale della Polizia di Stato di Pavia.

Ha alle spalle una consolidata esperienza in campo investigativo, con particolare riguardo ad episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive e reati concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica. Ha curato inoltre attività informativa inerente il monitoraggio di movimenti estremisti e organizzazioni politiche e sociali, con attività di intelligence ad hoc, oltre ad aver acquisto significative competenze in tema di tutela dell’ordine pubblico. Ha al suo attivo un master di II livello in scienze della sicurezza all’Università La Sapienza di Roma, è risultato vincitore della borsa di Studio Seminario “S. Tosi” dell’Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari del Centro di Ateneo di Firenze. Ha frequentato diversi corsi tra cui il 23° Corso di Analisi Criminale di II Livello del Ministero dell’Interno, il 44° Corso di Analisi Criminale di I Livello del Ministero dell’Interno e altri corsi in tema di tecniche investigative, tecnico scientifiche e sistemi di indagini.

Il nuovo comandante sarà operativo dal 16 gennaio 2023, prendendo il posto del Comandane uscente, Michele Cassano. L’incarico ha una durata triennale, prorogabile altri due anni, fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “Benvenuto al nuovo Comandante della Polizia Locale Enrico Usai, un professionista che conosce bene la città e nella quale ha lavorato per la sua sicurezza in questi anni. Sono certo che sia la figura adeguata a costruire quella stabilità di cui la nostra Polizia Locale ha bisogno. Grazie alla sua esperienza potremo sviluppare sinergie con le altre forze dell’ordine per garantire a Parma nuove strategie in materia di sicurezza e legalità. Ringrazio infine il Comandante Michele Cassano per il lavoro svolto nella nostra città e gli faccio un augurio per il nuovo incarico al Comando di Bari”.

L’Assessore alla Legalità, Francesco De Vanna, ha rimarcato: “Il Dott. Usai conosce Parma, i suoi quartieri, il suo territorio e ci aiuterà a rafforzare il rilancio della Polizia Locale nel quotidiano lavoro di presidio della Città. Il nuovo Comandante ha esperienza, competenze e titoli per dare un nuovo assetto organizzativo alla Polizia Locale e costruire quella sicurezza di comunità fondata su prossimità, prevenzione, sensibilizzazione, ascolto attivo, che rappresenta la cifra distintiva delle nostre politiche di legalità. Al Dott. Usai esprimo le mie congratulazioni e gli rivolgo i miei più sinceri Auguri di buon lavoro”.