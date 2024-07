Quando low cost è garanzia di qualità

Uno dei problemi più frequenti che un imprenditore si trova ad affrontare, indipendentemente dal volume di lavoro e dal settore di appartenenza della propria azienda, riguarda la logistica. Che si tratti di un unico veicolo, oppure di un’intera flotta, da impiegare per mansioni differenti, l’acquisto di un furgone porta con sé diverse incognite, e far quadrare i conti non è sempre facile.

Il rischio è quello di dover rinunciare alla qualità a discapito della sicurezza, un azzardo che, nella maggior parte dei casi, porta ad un esborso di denaro superiore rispetto alle aspettative, e soprattutto va a creare uno stato di incertezza e confusione in quella che è la gestione dei diversi compiti, non solo nell’immediato.

Perché scegliere un veicolo usato consente di risparmiare, certamente, ma la soddisfazione di essere riusciti a contenerele spese è destinata, purtroppo, a durare poco. Prendere un furgone di seconda mano, infatti, comporta una serie di oneri legati a tutte le spese extra e che, purtroppo, non si possono prevedere né tantomeno calcolare al momento dell’acquisto. Pensiamo agli interventi di manutenzione, sicuramente più frequenti rispetto a quelli che andrebbero effettuati su un mezzo di trasporto nuovo, e poi anche alle prestazioni del veicolo stesso, che risulterà meno performante ed efficiente, a confronto con uno che ha meno chilometri alle spalle.

La soluzione ideale per risparmiare e avere mezzi di trasporto al top, è una sola: il noleggio.

Scegliendo questa formula, in alternativa al possesso, si avrà la possibilità di usufruire di veicoli sempre nuovi e di tenere sotto controllo le spese in modo semplice e pratico. E per ottenere tutto questo, c’è un solo partner a cui rivolgersi, ed è AmicoBlu, l’unico che propone soluzioni per il noleggio furgoni low cost dove la qualità e la sicurezza sono sempre e comunque al primo posto.

Perché con AmicoBlu il low cost è un valore aggiunto.

Merito delle sue eccezionali formule di noleggio, sempre flessibili e convenienti, applicate a veicoli che rappresentano il top di gamma, con una flotta tra le più complete e variegate del settore, che si rinnova e di evolve sempre. Il tutto per consentire alle imprese di poter scegliere tra furgonicon caratteristiche differenti e di gestire ogni genere di lavoro, andando a proporre ai clienti un ventaglio di servizipiù ampio, rispetto ai competitors, proprio grazie all’impiego dei diversi tipi di automezzo.

Grande convenienza, un’assistenza sempre presente, e la certezza di avere al proprio fianco un marchio che offre soluzioni di mobilità complete ed estremamente versatili: tutto questo è AmicoBlu.

Quando low cost è garanzia di qualità e sicurezza.