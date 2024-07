Un viaggio tra le isole greche, tra sole, natura e relax!

La vicinanza con l’Italia, le meravigliose spiagge, la natura, le città e la sua storia fanno della Grecia una delle destinazioni migliori in cui trascorrere le vacanze estive. Sono le isole, in particolare, l’oggetto del desiderio di molti viaggiatori che qui non vedono l’ora di passare momenti di puro relax, divertimento e spensieratezza. Per una “vacanza no stress”, l’ideale è lasciarsi consigliare da un operatore turistico online come Tramundi, molto noto tra il pubblico dei traveller, con proposte adeguate a tutti i tipi di viaggiatori. Potrete così fare un tour delle isole greche per scoprire i luoghi più magici e iconici, praticando attività uniche, senza che perdiate tempo nella prenotazione di alberghi ed esperienze. Le isole da non perdere? Di certo, Mykonos, con la città di Chora che vi permette di perdervi nelle sue splendide vie dello shopping, passeggiare sul lungomare, nelle piazze ricche di caffetterie e osterie, magari facendo una sosta al Museo Archeologico, Folkloristico e Marittimo. Meravigliosa anche Santorini, famosa per le sue viste mozzafiato e i tramonti che si possono ammirare da uno dei villaggi più suggestivi, Oia, con le case bianche e le chiese dalle cupole blu, magari cenando in uno dei terrazzi dei suoi noti ristoranti. Da non perdere neppure Creta che ospita la fantastica città di Heraklion, con la sua fortezza e i siti minoici, e Chania, celebre per i suoi richiami all’arte veneziana, sia nelle architetture dei palazzi che nelle zone portuali. Per una vacanza green, a contatto con la natura incontaminata, si può anche fare tour in catamarano alla scoperta delle più belle isole dell’arcipelago ionico iniziando dalla magica Corfù per poi approdare a Paxos, un atollo mignon ricoperto da boschetti di ulivi, i piccoli paradisi di Laxxa e Antipaxos, Parga con le sue casette colorate e gli scogli a picco sul mare e Sivota con il suo mare cristallino. Nel Mar Egeo si trovano poi le isole Cicladi (di cui fa parte anche Santorini). Per una vacanza romantica vale la pena visitare Amorgos – che è stata anche scelta come location del film di Luc Besson “The Big Blue” – nota per i suoi classici mulini a vento e gli impressionanti paesaggi naturali. A Naxos ci si può rilassare sulle spiagge, ma anche praticare sport acquatici o addentrarsi nell’entroterra per visitare i paesini di montagna e i templi antichi. E per un’esperienza unica, con panorami eccezionali, si può anche pensare di partire in barca a vela per un tour intorno alle isole Ionie con tappa a Meganissi, Atokos, Itaca e Zante, fermandosi sulle spiagge locali e nelle osterie tipiche, facendo tuffi nel mare cristallino: un vero paradiso!