Ligue 1, la situazione dopo la 12^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Il Paris Saint Germain torna in testa alla classifica, rallentano sia Nizza che Monaco.

Dopo un inizio di stagione molto travagliato per diversi motivi, torna in testa alla classifica il Paris Saint Germain. I parigini vincono con grande facilità in trasferta per 0-3 sul campo del Reims e salgono a quota 27 punti in solitaria. Sorpasso dunque sul Nizza, che invece non riesce ad andare oltre lo 0-0 in trasferta contro il Montpellier. Segue al terzo posto il Monaco, che perde però punti importanti contro il Le Havre: in trasferta la squadra del Principato pareggia 0-0. Si preannuncia molto agguerrita la sfida per le prime posizioni, e per quelle europee, in Ligue 1.

Non vince nemmeno il Lilla, che rimane a 20 punti: altro pareggio davanti ai propri tifosi con il punteggio di 1-1 contro il Tolosa. Ko nel weekend anche il Nantes, che si ferma sul campo del Metz: la gara termina con il risultato di 3-1 a favore dei padroni di casa. Successo invece per il Lens, che fra le mura amiche ha la meglio di misura per 1-0 sul Marsiglia in grossa difficoltà.

Lo scontro diretto fra Clermont e Lorient finisce con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Colpo di reni infine del Lione di Fabio Grosso, che finalmente riesce a vincere una partita a raggiunge quota 7 punti: il Lione batte in trasferta per 0-1 il Rennes, ma resta comunque ultimo in solitaria in fondo alla classifica.

I risultati della 12^ giornata di Ligue 1

Montpellier – Nizza 0 – 0

Reims – Paris Saint Germain 0 – 3

Le Havre – Monaco 0 – 0

Clermont – Lorient 1 – 0

Metz – Nantes 3 – 1

Lilla – Tolosa 1 – 1

Rennes – Lione 0 – 1

Lens – Marsiglia 1 – 0

La classifica della 12^ giornata di Ligue 1

Paris Saint Germain 27

Nizza 26

Monaco 24

Lilla 20

Reims 20

Lens 16

Le Havre 15

Brest 15*

Nantes 14

Marsiglia 13*

Metz 13

Montpellier 12*

Rennes 12

Tolosa 12

Strasburgo 12*

Lorient 11

Clermont 9*

Lione 7*

Il programma della 13^ giornata di Ligue 1

Paris Saint Germain – Monaco: venerdì 24 novembre ore 21.00

Clermont – Lens: sabato 25 novembre ore 17.00

Strasburgo – Marsiglia: sabato 25 novembre ore 21.00

Nizza – Tolosa: domenica 26 novembre ore 13.00

Montpellier – Brest: domenica 26 novembre ore 15.00

Lorient – Metz: domenica 26 novembre ore 15.00

Nantes – Le Havre: domenica 26 novembre ore 15.00

Rennes – Reims: domenica 26 novembre ore 17.05

Lione – Lilla: domenica 26 novembre ore 20.45