10eLotto: le vincite più succose al sud d’Italia

Il 10eLotto rappresenta una novità nel mondo delle lotterie, partita come costola del Lotto classico, giugno 2009, si è emancipata velocemente configurandosi come lotteria autonoma da luglio dello stesso anno. Così come in altre lotterie, per quello che concerne i premi è spesso il Sud a beneficiare delle vincite più interessanti, la spiegazione va forse cercata nella tradizionale propensione a praticare qui giochi in cui il caso e la fortuna hanno una prevalenza maggiore rispetto ad altri giochi dove vincere dipende anche dall’abilità e non solo dal Fato. Sia come sia, di recente il 10 e Lotto, anche nella variante 10 e Lotto online ha elargito, per così dire, numerosi premi a cavallo tra la Puglia e la confinante Basilicata. A maggio 2024 sono stati vinti a Matera 50.000€ a fronte di una giocata di soli 4 euro. Altri 70.000 euro sono stati vinti in Puglia, così suddivisi:

Mesagne, in provincia di Brindisi, due vincite rispettivamente da 40.000 e 9.400 euro.

Bisceglie (BT), vinti 20.000 euro a fronte di un solo euro giocato.

Ovviamente per l’anno in corso queste non sono state le uniche vincite realizzate, ecco di seguito altri premi importanti:

Maggio 2024: 45.000€ vinti nelle Marche con modalità “Special Time” e opzione Extra. 100.000€: due vincite, una a Roma e una a Teramo, entrambe con modalità “ogni 5 minuti” e opzione Doppio Oro.

Aprile 2024: 100.000€: ben tre vincite, una a Chieri (Torino) con modalità “ogni 5 minuti” e Doppio Oro, una a Savona con Extra e “ogni 5 minuti” e Doppio Oro, nonché una a Teramo con “ogni 5 minuti” e Doppio Oro.



Ciò che rende il 10 e Lotto così popolare rispetto ad altri giochi simili è la maggiore facilità di accedere ai premi. Gli importi sono spesso minori o di modesta entità, ma di questi tempi “più tosto che niente meglio piuttosto”, per citare un simpatico proverbio bolognese.

Infine, la madre di tutte le vincite nel 10 e Lotto è stata realizzata in Campania e precisamente a Telese Terme, in provincia di Benevento. La vincita è stata ottenuta nella versione con estrazione ogni 5 minuti. A fronte di una spesa di 3 euro il fortunato vincitore ha realizzato una vincita per un totale di 2,5 milioni di euro.