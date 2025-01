Attività che puoi svolgere a Sigiriya, Sri Lanka

Sigiriya rappresenta uno dei luoghi più iconici di tutto lo Sri Lanka. Pur essendo famosa per la Roccia del Leone, si tratta di una destinazione che offre molto di più. Se stai pianificando un viaggio in Sri Lanka e vuoi scoprire questa straordinaria meraviglia naturale, sappi che c’è molto da fare oltre alla semplice visita turistica. Ecco un elenco delle principali attività che ti permetteranno di esplorare questo affascinante angolo del paese.

Dove si trova Sigiriya?

Sigiriya è una cittadina tranquilla nel nord-est dello Sri Lanka, località che ospita la famosa Roccia del leone facilmente raggiungibile in auto da Kandy o Anuradhapura in poche ore. Anche se la città stessa è piuttosto semplice, la sua posizione vicina alla celebre Roccia del Leone la rende un punto di partenza ideale per esplorare la zona. La famosa roccia è visibile anche dal centro di Sigiriya, facilitando l’orientamento per i visitatori che desiderano dirigersi sul luogo.

Attività imperdibili a Sigiriya

Anche se la Roccia del Leone è l’attrazione principale, Sigiriya offre una varietà di esperienze che ti permetterà di apprezzare appieno la bellezza naturale del luogo.

Visita al tempio delle grotte a Dambulla

A breve distanza da Sigiriya si trova Dambulla, sede di uno dei complessi templari più importanti dello Sri Lanka: il Tempio delle Grotte. Questo sito, risalente al primo secolo a.C., ospita cinque grotte con statue di Buddha e affreschi mozzafiato. Se desideri una visita tranquilla è consigliabile arrivare presto, poiché il sito è molto frequentato. Il costo d’ingresso è di circa 7,50€. Salire sulla Roccia del Leone (Sigiriya Rock)

La Roccia del Leone è un imponente monolito che si erge per 200 metri sopra la giungla circostante. Per raggiungere la cima, bisogna affrontare una salita di 1.200 gradini, ma la vista panoramica dalla cima ripaga sicuramente la fatica. Il costo del biglietto d’ingresso è di 4.500 LKR (circa 22,50€) e anche se alcuni visitatori trovano la salita piuttosto faticosa, la vista dal punto più alto è davvero spettacolare. Esplorare la roccia di Pidurangala

Un’altra scalata che offre panorami magnifici è quella della Roccia di Pidurangala, da cui si può ammirare la Roccia del Leone in tutta la sua maestosità. L’ingresso costa solo 500 LKR (circa 2,50€). Per un’esperienza migliore è meglio affrontare la salita all’alba o al tramonto, così da evitare il caldo e godere di una vista mozzafiato. Inoltre, ricorda che alla base della roccia si trova un tempio, quindi dovrai coprire le spalle e le ginocchia e togliere le scarpe prima di proseguire la salita. Scoprire il tempio d’oro a Dambulla

Nelle immediate vicinanze del Tempio delle Grotte si trova il Tempio d’Oro, una struttura imponente con una grande pagoda dorata e una statua gigante di Buddha. Questo luogo è particolarmente suggestivo e richiama molti turisti. Il momento migliore per visitarlo è durante la metà della giornata, quando la folla si dirada e puoi esplorarlo in tutta tranquillità. L’ingresso è gratuito. Safari nei parchi nazionali di Minneriya e Kaudulla

Sigiriya è circondata da alcuni parchi nazionali dove puoi fare escursioni e safari nella natura. I parchi di Minneriya e Kaudulla sono particolarmente noti per la loro fauna, che include numerosi elefanti e altri animali selvatici. Se cerchi un’esperienza più completa, puoi anche visitare il Parco Nazionale di Yala, dove avrai la possibilità di avvistare leopardi, bufali, cervi e una ampia varietà di uccelli.

Quanto tempo dedicare a Sigiriya?

Non è necessario dedicare troppo tempo alla visita di Sigiriya, possono bastare un giorno e una notte per scoprire le principali attrazioni. Arrivando nel pomeriggio, potrai scalare la Roccia di Pidurangala per ammirare un’incredibile vista panoramica su Sigiriya. Il giorno seguente puoi salire sulla Roccia del Leone stessa. Tuttavia, va considerato il tipo di itinerario che si intende seguire durante la visita dello Sri Lanka: secondo i tour operator la durata di un viaggio in Sri Lanka può andare dagli 8 ai 15 giorni di media. Se desideri un’esperienza più completa, puoi considerare di rimanere un giorno in più per esplorare le attrazioni secondarie, che arricchiranno ulteriormente il tuo soggiorno.