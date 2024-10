Il tour operator iGrandiViaggi si rinnova: le novità presentate al TTG Travel Experience di Rimini

Con un mercato del turismo sempre più esigente, il tour operator iGrandiViaggi si rinnova: dalle nuove destinazioni all’impiego di strumenti digitali e tecnologie innovative. Il rinomato tour operator italiano presenterà una serie di novità in occasione del TTG Travel Experience di Rimini, in programma dal 9 all’11 ottobre 2024. Sarà possibile visitare lo Stand 504 di iGrandiViaggi al padiglione A3.

In un’epoca in cui la capacità di evolversi e di adeguarsi ai cambiamenti è fondamentale, iGV rivela le proprie potenzialità offrendo al mercato diverse e importanti innovazioni.

Tecnologie all’avanguardia, destinazioni inedite, supporto continuativo alle agenzie partner, pacchetti viaggio avventurosi ed ecosostenibili e novità esclusive per i viaggi di nozze sono la base di partenza di un turismo più versatile e personalizzato.

Viaggi personalizzati grazie alla tecnologia

Per offrire un servizio sempre più accurato e di alto livello, iGrandiViaggi ha introdotto strumenti e tecnologie di ultima generazione, che consentono di pianificare i pacchetti viaggio in base alle esigenze e preferenze di ogni singolo cliente. Una novità che consente di variare e integrare l’itinerario a piacere, con una ricca scelta di varianti. Si tratta di un sistema rivoluzionario che, oltre a rendere le operazioni più veloci ed efficienti, trasforma qualsiasi viaggio in un’avventura unica e affascinante.

Con l’introduzione di questa novità, iGV può proporre ad ogni cliente un viaggio su misura, costruendo il pacchetto in riferimento ai gusti e al modo di essere e di viaggiare: vacanze relax, sport, avventura, cultura e arte, natura e così via, grazie ad un’ampia gamma di destinazioni e soluzioni di alloggio. Un metodo che arriva a soddisfare pienamente ogni richiesta, e che, al termine del viaggio, lascia un ricordo emozionante e incancellabile.

Un catalogo sempre più ricco di nuove destinazioni

Nella visione di un mondo ancora da scoprire e conoscere, iGV ha ampliato la scelta, offrendo nuove e splendide destinazioni, che consentono ai viaggiatori di inoltrarsi in luoghi ancora poco frequentati senza rinunciare al comfort, all’esclusività e, naturalmente, alla sicurezza.

Oltre a proporre nuove destinazioni nelle aree più classiche, come l’Asia e l’Africa, il catalogo si è arricchito di tour che si allontanano dalle mete turistiche tradizionali, non solo rilanciando la Cina e l’India, ma inserendo ulteriori itinerari in Corea: soluzioni perfette per chi vuole vivere il viaggio come un’esperienza coinvolgente e personale, allontanandosi da quelli che sono i luoghi più frequentati.

Supporto e assistenza alle agenzie di viaggio

A stabilire il contatto tra iGV e i viaggiatori sono senza dubbio le agenzie partner: per sostenerne il lavoro e gratificarne l’impegno, il tour operator ha deciso di organizzare una serie di roadshow su tutto il territorio italiano, con l’intento di aggiornare costantemente i collaboratori riguardo alle novità turistiche e tecnologiche. La iGV Travel Accademy partirà dal 15/10 a Napoli per poi procedere con tanti altri appuntamenti nelle principali città italiane.

Non si tratta solo di presentare le nuove procedure, ma di un momento di scambio e di confronto che consente alle agenzie di chiedere chiarimenti e di migliorare il proprio metodo di lavoro.

Una novità di certo interessante è la Blue Collection, consentirà ai clienti di ottenere immediatamente informazioni dettagliate riguardo ad itinerari e destinazioni di mare, grazie alla presenza di un QR Code.

Destinazioni da sogno per le coppie di sposi

Un altro punto di forza di iGV sono le destinazioni selezionate per i viaggi di nozze: luoghi meravigliosi per vivere un vero e proprio sogno, indimenticabile e ricco di emozioni. Dal mare cristallino delle Seychelles o delle Maldive, allo splendore di Abu Dhabi, all’avventura della Route 66, ai colori intensi del Sud Africa o della Turchia: ogni coppia può trovare l’itinerario più adatto per iniziare la propria avventura di viaggio e di vita.

Benessere e comfort con riguardo per la sostenibilità

L’impegno verso l’ambiente è uno dei valori basilari per iGV, il cui intento principale è quello di offrire esperienze coinvolgenti ed emozionanti avventure, senza dimenticare ovviamente il massimo rispetto per la natura e per l’ecosistema.

Tutti i pacchetti viaggio garantiscono benessere e servizi di livello elevato, senza tralasciare la possibilità di vivere a contatto con la natura, sempre con il massimo rispetto per l’ambiente. Le strutture proposte da iGV sono dotate di ogni comfort ma assicurano un basso impatto ambientale, inoltre l’attenzione verso il benessere dei viaggiatori non si limita al luogo e al contesto di destinazione, ma consente di personalizzare il viaggio in ogni dettaglio, per renderlo adatto al proprio stile di vita.