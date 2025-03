Importazioni ed esportazioni in Svizzera: cosa c’è da sapere sullo sdoganamento

È un polo commerciale molto rilevante, ha interessi economici e quindi sono tante le imprese e le attività che scelgono di fare trasporti da e per la nazione elvetica. Ogni spedizione destinata al territorio, però, deve seguire le procedure di sdoganamento. Burocrazie e normative possono rappresentare un ostacolo per i commercianti, specialmente se non sanno come fare.

Non sono solo i business a doversi attenere alle regole, anche i privati cittadini devono seguire pedissequamente le leggi per poter esportare o importare prodotti e acquisti.

Affidandosi ad aziende specializzate in operazioni doganali Svizzera si potrà avere un supporto concreto nella gestione documentale e pratica, rendendo i propri interessi commerciali agili e facendoli giungere a destinazione senza intoppi.

Sdoganamento in Svizzera: possibilità a 1 o 2 livelli

Esistono due modalità principali di sdoganamento in Svizzera: la procedura a un livello e a due livelli.

Nel primo caso ci si occupa di piccoli invii con valore inferiore ai 3000 euro, a condizione che non siano soggetti a restrizioni politiche, economiche o di altro tipo. La dichiarazione di esportazione viene trasmessa in modo diretto all’ufficio doganale e non è necessario il trattenimento merci per ulteriori controlli. Ci sono però delle restrizioni in caso di necessità di licenze specifiche, normative ambientali, obblighi di autorizzazione o embargo per alcuni territori.

Nello sdoganamento a due livelli, invece, la procedura è leggermente più complessa e ha un passaggio intermedio prima dell’export. Dopo la dichiarazione di esportazione, la merce deve rimanere disponibile presso l’ufficio doganale preposto per almeno 24 ore per eventuali controlli.

L’ufficio doganale lavora a campione e, se necessario, analizza i dati trasmessi tramite il sistema elettronico ATLAS. La dichiarazione deve essere presentata entro le ore 12:00 per essere elaborata nella stessa giornata; in caso contrario, il processo slitta al giorno successivo.

Sdoganamento per privati: cosa c’è da sapere

Non sono solo le imprese a doversi attenere alle regole, anche i privati dovranno muoversi con grande cura e scegliere di affidarsi ad imprese specializzate in operazioni doganali sul territorio svizzero.

Che si tratti di traslochi, veicoli, arredamento, alimentari e vini o prodotti per fiere si consiglia di evitare il fai da te così da avere invece un’assistenza professionale delegando tutta la gestione burocratica.

Traslocare in Svizzera: attenzione allo sdoganamento

Per motivi professionali gli expat che dall’Italia si spostano in Svizzera sono sempre di più. Chiaramente, dopo aver ottenuto un contratto di lavoro e quindi la residenza si procede con l’affitto di un immobile e, dunque, con il trasloco.

Stipendi più alti, qualità di vita e meritocrazia sono alcuni dei motivi che spingono specialmente i giovani a cercare un futuro professionale nella nazione elvetica.

Spostare mobili, auto, prodotti personali e arredi richiede però il rispetto di alcune regole, la compilazione di documenti e altre pratiche burocratiche che è meglio non affrontare in solitaria. Dopotutto il trasloco è già sufficientemente stressante e spostarsi all’estero lo è ancora di più.

Con il supporto di professionisti esperti di operazioni doganali in Svizzera, le attività di sdoganamento per importazione ed esportazione risulteranno molto più semplici.