5 vantaggi di fare gli impianti dentali in Albania

I costi delle cure odontoiatriche in Italia sono alle stelle; se la sanità pubblica si distingue per tempi incredibilmente lunghi, gli studi privati hanno un tariffario che mette in difficoltà moltissime famiglie. Chi ha la possibilità ha attivato un’assicurazione sanitaria ma c’è anche chi preferisce trovare soluzioni alternative.

Proprio per questo motivo il turismo dentale Albania è un fenomeno in crescita: risultano sempre di più le persone che si rivolgono per poter realizzare impianti, protesi, sbiancamento o cure di ortodonzia con apparecchi invisibili e altre tecnologie moderne. In cima a tutto, però, si trovano proprio gli impianti dentali, ovvero perni che impiantati direttamente nella mascella fanno in modo di ottenere un sorriso allineato, sano e colmando la mancanza di alcuni denti persi nel tempo.

Ma quali sono i vantaggi del turismo dentale in Albania? E perché rivolgersi proprio qui per gli impianti? Scopriamolo insieme.

Materiali di qualità

Tra i primi aspetti che si dovrebbe considerare, contrariamente a ciò che molti potrebbero pensare, riguarda la qualità dei materiali. Fornitori di fama internazionali consegnano tutto ciò che è utile e lo fanno mantenendo gli standard professionali a cui siamo abituati anche su suolo italiano. La differenza sta, infatti, nei costi generali di gestione che in Albania sono inferiori rispetto all’Italia, permettendo così ai dentisti di proporre prezzi più competitivi senza compromettere la qualità dei materiali impiegati per gli impianti.

Non meno interessanti le tecnologie di ultima generazione: dagli scanner alle radiografie 3D fino alle apparecchiature per ortodonzia invisibile, si trova tutto ciò di cui si ha bisogno accedendo a risultati sicuri e duraturi.

Professionisti specializzati

A rassicurare i pazienti provenienti dall’Italia ci pensa la formazione; la maggior parte dei professionisti ha studiato e si è specializzata sia in Albania che in Europa occidentale accedendo a tecniche all’avanguardia e confrontandosi con un panorama internazionale e mentori del campo dentistico.

Tempistiche rapide

Se in Italia siamo abituati a tempi d’attesa importanti, il turismo dentale in Albania si distingue per rapidità. Non ci sono lunghissime attese, dopo aver fissato un appuntamento bastano pochi giorni o al massimo settimane per poter accedere all’intervento e ritrovare il proprio benessere a partire da un sorriso curato e sano. Chi ha perso un dente e richiede un intervento urgente di sostituzione con impianti dentali può giovarne particolarmente.

Prezzi competitivi

Il costo è, senza dubbio, il motivo principale che spinge gli italiani a rivolgersi agli studi dentistici albanesi. Gli impianti dentali in Albania costano significativamente meno rispetto all’Italia, con una differenza che può arrivare fino al 70% in alcuni casi. Un risparmio importante che impatta moltissimo sul bilancio familiare, soprattutto per pensionati o in contesti con più di un figlio.

Non troppo distante dall’Italia

Ultimo dei 5 vantaggi? Il territorio non è lontano dall’Italia: si raggiunge agilmente in auto da alcune regioni sul confine, in nave tramite traghetti e ovviamente in aereo con numerosi collegamenti low cost. I costi del soggiorno non sono poi così impattanti e magari può essere l’occasione per esplorare una nuova città…e per chi viaggia in estate, le spiagge sono di tutto rispetto!