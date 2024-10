Perchè il web è diventato un’irrinunciabile fonte di guadagno per i cartomanti...

La rete ha assolto negli ultimi venti anni, al pari della televisione e dei giornali, il compito di piattaforma pubblicitaria in grado di restituire all’attività di imprese e professionisti una rilevante visibilità mediatica. L’immediata fruibilità di notizie che internet regala, spiega certamente la sua planetaria diffusione come strumento per acquisire in tempo reale informazioni sul mondo, sulle consulenze da richiedere e sui prodotti da comprare. Consci del vastissimo pubblico che quotidianamente frequenta il web, anche i cartomanti hanno intuito l’appetibile opportunità in dimensione virtuale di reperire clienti. Il che li ha indotti ad applicare strategie di marketing online al fine di raggiungere la larga platea di utenti costituita non solo dagli appassionati dei tarocchi, ma anche da coloro che non si sono mai avvicinati per imbarazzo o atteggiamento sospettoso ai professionisti dell’arte del predire. Singoli operatori esoterici o addirittura società che offrono una cartomanzia telefonica invadono ad esempio ogni giorno coi loro post e video i social allo scopo di promuovere in modo efficace la loro capacità di dedurre dalla lettura delle carte indicazioni fondamentali per tutelare il destino amoroso dei loro clienti. Non è un caso, dunque, che in Facebook, in Instagram, su Tiktok e su Youtube i loro spazi siano continuamente animati da slogan efficaci e dalla presentazione, presunta o veridica, di testimonianze che esprimono gli effetti straordinari del loro talento. A questi interventi virtuali non di rado si oppongono i loro detrattori che, ritenendo i consulti di cartomanzia degli strumenti conoscitivi basati su arbitrarie congetture, si affannano a proclamare l’inequivocabile attendibilità della ragione a dispetto dell’interpretazione esoterica. Emergono infatti con una certa frequenza polemiche all’interno di questi contenitori virtuali che stabiliscono due visioni delle cose tanto diverse tra loro da essere definitivamente inconciliabili.

I motivi che giustificano il successo ancora oggi ottenuto dai cartomanti

Risulta ormai un dato incontestabile quello per cui le crisi sentimentali siano il tema dominante della lettura di tarocchi. Alcuni cioè, sconvolti dalla separazione dal partner, si rivolgono agli operatori esoterici per conoscere attraverso la lettura delle carte ogni comportamento da adottare per approdare ad un veloce ricongiungimento con la propria dolce metà. Posto che il fallimento di un rapporto di coppia viene vissuto da chiunque lo patisca come un evento traumatico, si capisce che la richiesta di consulti di cartomanzia sia sempre dettata dalla disperata ricerca di rimedi che vivono al di là dei confini razionali. L’emotività di un individuo scossa prepotentemente dalla fine di una storia d’amore lo stimola dunque a trovare in pratiche esoteriche verità che l’interpretazione della ragione non è riuscita a fornire. Appare evidente che l’elemento psicologico, a prescindere da chi propone una convinta adesione al mistero dei tarocchi, pesa sulla scelta di coloro che accettano di accogliere le osservazioni dei cartomanti nella speranza che i suggerimenti da esse contenuti servano a placare i drammatici attriti sentimentali. Si può concludere, quindi, che, ad eccezione di chi abbraccia appieno una concezione della vita per cui a guidare le decisioni di un essere umano sono energie metafisiche, l’aderenza all’universo esoterico risponde spesso all’esigenza di scagionare l’allarmante ipotesi di assistere al collasso del proprio rapporto di coppia. Pertanto le statistiche che per esempio Google riporta a proposito dell’elevato grado di consenso acquisito sul web dal mondo della cartomanzia sarebbero determinate dal desiderio spasmodico di recuperare una tranquillità coniugale.

Aziende propongono sulla rete una lettura dei tarocchi al telefono

L’interpretazione delle carte genera un formidabile giro di affari come sostengono i titolari del sito https://www.cartomantidellasoluzione.com che, da tempo occupando online spazi strategici per il loro business, si ritrovano ogni anno a maturare fatturati eclatanti. Dotate di un team di operatori esoterici che a turno dialoga coi clienti al telefono per risolvere i loro problemi amorosi, tal società riescono a conquistare sulla rete la fiducia di un’ampia clientela. Presenti nei social, nelle vetrine virtuali che ospitano annunci appartenenti ad ogni categoria commerciale e nei cosiddetti link sponsorizzati che ruotano nelle prime pagine di Google, queste imprese forniscono servizi esoterici a distanza. Danno cioè all’utente la possibilità di superare dubbi e sollevarsi da un incontrollabile stato di tensione in qualsiasi momento della giornata senza la necessità di recarsi in un luogo fisico per parlare dei suoi profondi dissapori col partner.