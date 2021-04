Covid, Emilia Romagna rossa fino al 20 aprile?

L’incidenza dei contagi – L’incidenza in realtà non è più così alta in Emilia-Romagna, come riferito dallo stesso presidente Stefano Bonaccini che ha parlato di un’incidenza di casi, a giovedì, «poco sotto i 300» per 100 mila abitanti. Ma ci sono zone in cui la situazione resta di massima allerta, come Bologna. «Siamo ancora in una situazione di contagio importante — ha confermato il direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Bologna, Paolo Pandolfi — Questa settimana a Bologna abbiamo una media di 376 casi al giorno, ancora troppi. Spero, visto che due settimane fa eravamo a 600 casi ogni 100 mila e dopo una settimana siamo passati a 430, che ci sia una caduta di altri 170 casi ogni 100 mila. Se questo è, forse avremo dati per la prossima settimana sotto i 250 e una situazione in miglior controllo. Spero nel meteo e nei vaccini».