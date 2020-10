Fidenza – In casa In casa aveva mezzo chilo di marijuana e 30 grammi di cocaina: arrestato 37enne

Fidenza – In casa In casa aveva mezzo chilo di marijuana e...

I carabinieri erano ormai a conoscenza della sua attività di spaccio. E nei giorni scorsi, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza urbana messe a disposizione dalla Polizia locale del Comune di Fontanellato, hanno cinturato la zona di “lavoro” e l’hanno sorpreso mentre cedeva della droga a un cliente.

L’uomo- un 37enne italiano, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Fidenza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: nella sua casa sono stati sequestrati 500 grammi circa di marijuana, 30 grammi di cocaina, tutto suddiviso in dosi, 500 euro ricavo dell’attività illecita, due cellulari e l’occorrente per il confezionamento della droga.

Il 37enne è stato posto ai domiciliari.