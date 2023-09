Dove prendere casa a Parma da studente universitario?

Scegliere la città in cui trasferirsi per studiare è un passo molto importante. Una delle migliori in Italia è Parma che, nei fatti, è una vera e proprio città universitaria. Situata nella bellissima regione Emilia-Romagna, è la sede principale dell’Università degli Studi di Parma, fondata nell’XI secolo, da alcuni anni annoverata fra i 500 migliori istituti al mondo nella Classifica accademica delle università mondiali (ARWU), che nel 2014 ha posizionato il suo Dipartimento di Matematica e Informatica fra i migliori 150 Dipartimenti di Matematica al mondo. Ma dove vale la pena vivere da queste parti?

I migliori quartieri per universitari

Parma è grande ma non troppo, e quindi è una città a misura d’uomo. Questo vuol dire che si trovano belle case in affitto e/o appartamenti in vendita a Parma un po’ dappertutto.

Tuttavia, da studente universitario ci sono da tenere a mente alcune informazioni che, probabilmente, da lavoratore hanno meno importanza. Partendo da questo presupposto, quindi, forse la zona migliore da prendere da valutare per vivere a Parma è quella di Oltretorrente, ovvero la più conveniente per gli studenti fuori sede.

Si tratta di un quartiere che sorge a pochi passi dal centro e in cui sono presenti tutti i servizi di cui si ha bisogno. La differenza sostanziale con le altre zone, quindi, è il prezzo che qui risulta un po’ più economico.

In più, parliamo di un territorio in cui sono presenti molti mezzi pubblici e che quindi permette di spostarsi facilmente per raggiungere le diverse facoltà e/o per visitare i luoghi più belli e più interessanti che questa splendida città offre.

Perché scegliere Parma

Anche negli altri quartieri di Parma si vive bene, ma se dobbiamo essere onesti è proprio la città intera che mette nella condizione di trascorrere serenamente il proprio periodo di studio.

Solo questa dovrebbe essere una motivazione sufficiente per scegliere Parma come propria casa, ma se non è abbastanza sappiate che ci sono altre ragioni per cui conviene farlo.

Il fatto che si trovi in una regione come l’Emilia-Romagna, infatti, permette a chi la sceglie di avere a propria disposizione diversi sbocchi lavorativi poiché qui sono presenti molte aziende che operano in numerosi settori.

In più, si tratta di una meravigliosa città dal punto di vista turistico. Vi basti pensare alla sua maestosa Piazza del Duomo con il battistero e il palazzo vescovile. Ampissima è l’offerta anche per quanto riguarda musei e biblioteche che per gli studenti sono il top.

Poi ancora il cibo che di certo non ha nulla da invidiare a tante altre località italiane. In questo senso, quindi, si presta ad essere un’ottima scelta anche per coloro che alle prese con i fornelli non danno il loro meglio. Salumi, formaggi, la spalla cotta, la coppa di Parma, il culatello di Zibello, sono prodotti che tutti conosciamo, ma ci sono tante altre prelibatezze che vale la pena assaggiare,

Infine, è bene ricordarsi che trovare casa in affitto, oppure in vendita, a Parma non è affatto difficile. Non a caso è possibile leggere anche diverse offerte che possono essere convenienti per tutti.