Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso: Chiesa e Vlahovic restano a Torino

I due ex Fiorentina saranno gli attaccanti titolari per la nuova stagione bianconera: entrambi sono stati tolti dal mercato

Per vincere servono i migliori giocatori sulla piazza, questo è ovvio. E la Juventus non ne ha trovati di migliori che i propri. Ecco quindi che ha optato per una decisione tanto semplice quanto importante e ben poco scontata: tenersi i suoi top player.

I nomi pesanti sono quelli di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che nonostante le numerose voci di mercato durante tutta l'estate, rimarranno ancora alla Juventus e insieme guideranno da titolari il nuovo attacco bianconero per la stagione che è appena cominciata.

Chiesa rimane alla Juventus: pupillo di Allegri e nuova seconda punta

Federico Chiesa avrebbe potuto lasciare la Juventus in estate. Forzando un po’ la mano, avrebbe potuto ricevere numerose offerte nonostante l’anno alle spalle tormentato dai diversi infortuni. Ciò però non è avvenuto, poiché il classe 1997 ha scelto di rimanere a Torino anche per un discorso di riconoscimento e attaccamento alla maglia. Questo nonostante la mancata qualificazione, per via della squalifica, alle coppe europee.

Contestualmente, mister Allegri lo ha celebrato, alzando ancor più l’asticella. Nel farlo, ha scelto quello che con tutta probabilità sarà il nuovo ruolo del numero 7 della Vecchia Signora: la seconda punta nel 3-5-2. Chiesa ha tutte le qualità per andare almeno in doppia cifra a livello di gol in Serie A: e questo è proprio ciò che si aspetta il tecnico toscano dal suo nuovo ruolo in campo.

Sull’esterno è un po’ sacrificato, mentre invece da seconda punta è più vicino alla porta e può risparmiare più energie per far male all’avversario. I prossimi mesi riveleranno la bontà di questa intuizione.

Vlahovic rifiuta il Chelsea: vuole ancora la Juventus

Tantissime le voci di mercato intorno all’attaccante serbo in queste ultime settimane. Ad inizio agosto, il numero 9 della Juventus era dato come sicuro partente – direzione Chelsea – per far arrivare Romelu Lukaku alla corte di Allegri. Poi però non se n’è fatto più nulla. Il motivo principale? Il rifiuto dello stesso Vlahovic.

Arrivato un anno e mezzo fa dalla Fiorentina, il classe 2000 ha ancora tanto da dimostrare. La passata stagione è stata sicuramente negativa sia da un punto di vista dei numeri che delle prestazioni, ma ora ne comincia una nuova e il ragazzo ha tutte le intenzioni di rifarsi. Per quello che dimostra in campo in termini di voglia e passione, merita senza dubbio un’altra chance da parte dei suoi tifosi.

Nel 3-5-2 di Allegri sarà dunque lui il centravanti titolare, in coppia proprio con il suo amico Chiesa. Ancora dietro nelle gerarchie dunque Milik e chiunque arriverà in questi ultimi giorni di calciomercato.