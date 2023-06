Scopri la skincare routine per eliminare i punti neri

Non c’è niente di più fastidioso dei punti neri che spuntano sulla nostra pelle, soprattutto quando cerchiamo di ottenere un viso impeccabile e privo di imperfezioni. Fortunatamente, eliminare i punti neri è possibile attraverso l’adozione di una skincare routine mirata ed efficace. In questo articolo, scoprirai tutti i segreti per eliminare i punti neri e avere una pelle liscia e radiosa. Dalle migliori tecniche di pulizia del viso ai prodotti più efficaci, metti in pratica questi consigli e vedrai i risultati sulla tua pelle in un batter d’occhio.

Eliminare i punti neri con la skincare routine

Per prevenire la comparsa di punti neri, e garantirne la definitiva eliminazione senza lasciare tracce sulla pelle, non resta che utilizzare un metodo rigoroso, corroborato dall’uso di prodotti specifici con cui mettere a punto la skincare routine perfetta.

A chi si chiede come eliminare i punti neri, non resta che procedere trattando adeguatamente questa inestetica imperfezione con prodotti a base di ingredienti quali il carbone vegetale, l’acido salicilico e l’argilla. La soluzione si rivela perfetta per eliminare i punti neri e prevenirne la ricomparsa.

Affidarsi a una beauty routine quotidiana organizzata a dovere, consente di intervenire sulle imperfezioni grazie a semplici operazioni quali la detersione e l’idratazione della pelle.

Dalla detersione allo scrub: scopriamo i passaggi e i prodotti della skincare routine per eliminare i punti neri

Trattare i punti neri, e limitare la loro ricomparsa, può essere più facile del previsto scegliendo di seguire step by step la corretta skincare routine.

Cinque i passaggi fondamentali, che vanno dalla detersione allo scrub, a garanzia di una pelle liscia e radiosa, e all’uso sistematico di una linea di prodotti efficaci quali il gel detergente 3 in 1, l’acqua micellare, lo scrub esfoliante, la maschera nera e le strips.

Il gesto quotidiano più efficace è sicuramente quello della detersione, da eseguire scrupolosamente ma con delicatezza, quale primo step per regolarizzare la produzione di sebo. La scelta del detergente è altrettanto importante per questo vale la pena considerare la soluzione in gel 3 in 1, che si prende cura della pelle con imperfezioni e punti neri. A rendere efficace il prodotto è il mix d’ingredienti utilizzati, con soluzioni come quelle che uniscono le proprietà del carbone vegetale, a quelle dell’estratto di mirtillo, dell’acido salicilico, lasciando la pelle detersa e libera da impurità di vario genere.

Per una pelle liscia e radiosa impossibile mancare l’appuntamento serale con la rimozione del make up, un gesto essenziale da dedicare alla pelle prima di coricarsi. Per eliminare ogni traccia di trucco sono importanti le proprietà dell’acqua micellare, che cattura dissolvendo anche la più esigua presenza di make up. Il prodotto è estremamente delicato ma consente di struccare e purificare a fondo, senza procedere al risciacquo. In un solo gesto si possono struccare e detergere accuratamente occhi, labbra e viso.

Il terzo step prevede l’esfoliazione, grazie all’uso di uno scrub 1 o 2 volte la settimana, per liberare la pelle dalle impurità e dalle cellule morte che si sono accumulate. Grazie a un gel detergente esfoliante anti punti neri si possono ottenere risultati straordinari, e una purificazione efficace dei pori, limitando nel tempo la ricomparsa degli sgradevoli punti neri.

La pelle, adeguatamente purificata, deve essere idratata a dovere. Ideale procedere con l’uso 1 o 2 volte la settimana di una maschera a doppia azione: purificatrice da un lato e nutriente dall’altro. L’effetto di questo prodotto è supportato dalla presenza d’ingredienti quali carbone vegetale, tè nero e acido ialuronico, che opacizzano l’epidermide ridandole equilibrio e lasciandola perfettamente idratata.

L’immediatezza del risultato è garantita dall’uso delle strips, che in soli 15 minuti assorbono il sebo in eccesso e rimuovono i punti neri, limitando quello sgradevole effetto lucido a cui è soggetta la pelle ricca di imperfezioni. Inseriti nella skincare routine, i cerotti al carbone trattano efficacemente la pelle impura e intervengono direttamente sui punti neri.