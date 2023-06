Bologna: la città più amata dai single che comprano casa

Negli ultimi anni, per motivi che vanno da scelte intime a una gestione diversa dei percorsi lavorativi, sono aumentati tantissimo i single. Con i cambiamenti che hanno investito il concetto di famiglia, è naturale, quando si fanno indagini relative a diversi aspetti della quotidianità, utilizzare il suddetto termine anche per indicare le persone che vivono da sole. In Italia, numeri alla mano, una famiglia su tre è composta da una sola persona.

Quando un single decide di comprare casa, verso quali città si orienta? A rispondere a questa domanda ci ha recentemente pensato un’indagine condotta dall’ufficio studi di uno dei principali gruppi di agenzie immobiliari in Italia. Cosa è emerso? Che il primo posto, dato che al primo impatto potrebbe sorprendere, non è occupato da Milano. La medaglia d’oro delle città italiane più amate dai single che diventano proprietari di casa spetta a Bologna.

Il capoluogo emiliano è un contesto urbano che, nel corso degli ultimi 12 mesi, ha palesato una forte ascesa dei prezzi. Da maggio 2022 a maggio 2023, le quotazioni medie delle case sotto alle Due Torri sono cresciute del 5,9%. Un altro problema rilevante riguarda lo stock immobiliare ridotto. Con la ripresa dei flussi turistici internazionali dopo l’emergenza Covid, sono tornati a essere alti i numeri degli affitti brevi. Ciò ha portato a una vera e propria cannibalizzazione degli immobili disponibili per compravendite e affitti a lungo termine.

Attenzione: questo non vuol dire che trovare casa nella città di San Luca e dei portici sia impossibile. Con la giusta dose di pazienza e con la scelta delle fonti giuste – ImmobiliOvunque propone una lista di appartamenti in vendita a Bologna attentamente selezionati da agenzie immobiliari qualificate in città – si riesce a trovare l’immobile giusto in una città estremamente attrattiva per persone di tutte le età.

Le percentuali

A questo punto, è naturale chiedersi quali siano i numeri di Bologna quando si parla di single che comprano casa. Nel 2022, oltre il 47% del campione incluso nella sopra menzionata indagine ha scelto il capoluogo dell’Emilia Romagna per acquistare un immobile a scopo residenziale. Milano è scesa al 43,9%. Il capoluogo lombardo, nel 2020 era in testa alle preferenze dei single neo proprietari immobiliari.

Con il dato del 2022, Bologna, città interessante sia per i professionisti, sia per gli studenti in virtù della presenza dell’università pubblica più antica e prestigiosa d’Europa, conferma il primato raggiunto nel 2021:

Degno di menzione è il caso di Roma. Nel 2022, la percentuale di single che hanno acquistato casa nella Capitale, area urbana che sta vivendo un forte momento di fermento dal punto di vista immobiliare soprattutto grazie agli investimenti e ai progetti di riqualificazione in vista dei due Giubilei e della probabile vittoria di Expo 2025, è infatti cresciuta.

Dal 36,8% di tasso di single che hanno comprato casa all’ombra del Colosseo nel 2021, si è infatti passati al 41,3%. Con questo balzo, la capitale è finita ufficialmente sul podio delle città più amate dalle persone che vivono da sole e che compiono il passo, indubbiamente importante, dell’acquisto della casa.

Al quarto posto si trova Torino, con un ottimo 40,1%. I numeri dei single che comprano casa nel capoluogo piemontese sono rimasti, nell’ultimo periodo, sostanzialmente stabili.

Guardando Verona e Genova, si può notare un dato attorno al 35%, con un 2022 all’insegna del leggero calo per il capoluogo della Liguria. Città come Palermo, Firenze e Bari, invece, guardano gli altri centri urbani dalle posizioni basse della classifica.

Firenze, nello specifico, nel 2022 ha fatto registrare un calo del tasso di single che hanno acquistato casa.

Lo stesso si può dire per Napoli, con il 26% circa delle compravendite immobiliari a scopo residenziale concluse da persone che abitano da sole.