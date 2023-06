Anteprima su tutto quello che c’è da sapere sul nuovo format ideato e condotto da Giorgia Mondani

Il 7 Giugno scorso, la rinomata influencer del lusso Giorgia Mondani ha lanciato la prima puntata pilota della sua nuova e spumeggiante serie social.

“Un caffè con Giorgia”, questo il titolo, è già fruibile sulla piattaforma Youtube e su IG.

Esperta di alta orologeria, coautrice di importanti libri sui Rolex e influencer luxury, Lady Giorgia ha ideato e realizzato questo progetto per entrare sempre piú in empatia con il proprio pubblico.

La mini serie social é costituita da più puntate, attraverso le quali raccontarsi, condividere consigli e confrontarsi senza infrastrutture sociali ed con allegria.

Le prime tre puntate pilota sono incentrate esclusivamente su Giorgia, che ci racconterà come è nata la sua passione per gli orologi, del suo passato da tennista agonista e del rapporto con la sua famiglia.

Ci sorprenderà con confidenze personali, il tutto rigorosamente di fronte a una tazza di caffè!

Il progetto però non si ferma qui: a partire da Settembre 2023, infatti, vedremo Giorgia accogliere nel suo salotto ospiti d’eccezione.

La vedremo intervistare il conduttore e produttore Rudy Zerbi, l’apneista Umberto Pellizzari, lo Chef stellato Ettore Bocchia, il pilota motociclistico Michael Ruben Rinaldi, il rapper e produttore musicale Mondo Marcio, l’attore Luca Argentero e molti altri.

Il fil rouge saranno le passioni in comune con la conduttrice: da quella per gli orologi, al buon cibo, allo sport, al mare alle auto e molto altro.

L’idea del format social nasce dall’esigenza di Giorgia Mondani di mostrare un lato di sé più autentico, ma offrendo al tempo stesso un prodotto in grado di informare, di fare cultura, di far divertire e di creare occasioni di confronto sempre nuove, sia con i suoi follower che con i suoi ospiti.

“Sentivo l’esigenza di dare una visione più ampia e intimistica della mia persona, così è nata l’idea di un caffè con Giorgia; un palinsesto video che ha come obiettivo la condivisione.

Ogni episodio è unico e, seppur fruibili in differita, trattasi di episodi girati in diretta, totalmente improvvisati. Sono felice di essere riuscita a realizzare un progetto che abbia dato occasione anche ai miei ospiti di rivelare lati inediti di sé.” – dichiara Giorgia Mondani.