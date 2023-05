Gli strumenti più utili da utilizzare online

Senza nemmeno accorgercene, nel corso di questi anni il modo di vedere internet e il suo utilizzo è totalmente cambiato. Uomo e tecnologia si sono avvicinati sempre di più, fino ad arrivare al punto che oramai si è diventati dipendenti dai dispositivi mobili. Oggi, viviamo in un mondo dove la rete internet è diventata una parte integrante della nostra vita quotidiana. Ci svegliamo con l’allarme del nostro smartphone, controlliamo le nostre e-mail durante la colazione, lavoriamo su computer collegati alla rete, utilizziamo app per organizzare le nostre giornate, comunicare con amici e colleghi, fare shopping, apprendere nuove competenze e persino per intrattenerci. In questo contesto, gli strumenti online giocano un ruolo cruciale. Non solo semplificano le nostre attività quotidiane, ma ci consentono anche di interagire con il mondo in modi che non avremmo mai pensato fossero possibili solo qualche decennio fa.

Ecco che in questo mare di opportunità ci sorge una domanda: quali sono gli strumenti più utili da poter utilizzare online? Una domanda lecita, visto che molti ci aiutano a migliorare la nostra esperienza digitale. Che si tratti di aumentare la nostra produttività, facilitare la comunicazione, potenziare il nostro apprendimento o gestire efficacemente i social media, questi strumenti possono avere un impatto significativo sulla nostra vita digitale. Sono tantissimi i prodotti su cui fare affidamento, come la vpn online che consente una maggior sicurezza dei dati.

In questo articolo, esploreremo una selezione degli strumenti online più utili e vedremo come possono migliorare la nostra vita digitale.

Strumenti per la produttività

Nell’era digitale, gli strumenti di produttività online hanno rivoluzionato il modo in cui lavoriamo e gestiamo le nostre attività quotidiane. Con l’inserimento dello smartworking, lavorare da casa avanti a un pc è divenuto la normalità, quindi è essenziale sfruttare a pieno le potenzialità delle piattaforme e software, specialmente per la collaborazione in team, che ci aiuta a risparmiare tempo ed essere più efficienti.

Sicuramente lo strumento più popolare è Google Workspace che comprende nell’insieme una serie di app molto utili ed efficaci, come Gmail, Calendar, Meet, Chat, Drive, Documenti, Fogli, Slides e Forms. Queste applicazioni offrono una piattaforma unificata per la collaborazione e la condivisione di documenti, facilitando notevolmente il lavoro in team e la gestione dei progetti. Google Workspace è inoltre integrato con molte altre applicazioni, il che lo rende estremamente versatile e adatto a una varietà di contesti lavorativi. Insomma si tratta di una vera pietra miliare del lavoro online.

Ovviamente non è il solo, esistono moltissime altre applicazioni che ci aiutano a gestire il lavoro, come Trello, un sistema di schede e liste per organizzare i progetti e i compiti.0 Per coloro che hanno bisogno di un posto dove registrare idee, appunti e promemoria, Evernote è un’ottima soluzione. Con l’app, è possibile creare appunti digitali di qualsiasi cosa, dai testi ai file multimediali, e organizzarli in quaderni.

Strumenti per la comunicazione e l’apprendimento

Altri strumenti utili riguardano l’apprendimento e la didattica a distanza. Durante il periodo del Covid-19 abbiamo preso familiarità con moltissimi strumenti, come Zoom e Microsoft Teams, fondamentali per le lezioni universitarie e scolastiche da casa. Queste, ancora oggi, sono molto usate dagli studenti sia per studiare insieme sia per realizzare progetti, grazie alle loro funzionalità di condivisione. Permettono di organizzare riunioni virtuali, webinar e lezioni online con facilità.

L’apprendimento, però, passa anche attraverso una serie di app che offrono corsi online di vario tipo, così da poter studiare in autonomia quando si vuole e dove si vuole. Al giorno d’oggi la vista di molti si svolge interamente via internet, quindi è certamente un aiuto poter contare su piattaforme che mettono a disposizione tutto il sapere di esperti per crescere i professionisti. Per trovarle basta fare una semplice ricerca in base ai propri interessi.

Strumenti per la gestione dei social media

Infine, un altro insieme di strumenti online molto utili riguarda la gestione dei social media. Questi strumenti possono essere particolarmente importanti per chiunque gestisca un’attività o un marchio online, così da andare ad aumentare il proprio business.

Un ottimo strumento per avere una panoramica generale dei social è Hootsuite. Consente di gestire più account di social media in un unico posto. Puoi programmare post, monitorare le menzioni del tuo marchio e analizzare le prestazioni dei tuoi post attraverso una varietà di metriche. Questo può risparmiare molto tempo e fatica, specialmente se devi gestire molteplici piattaforme social.

Per le grafiche rapide e facili, c’è Canva, sia versione web sia app. Con un’interfaccia user-friendly e una vasta gamma di modelli, rende la creazione di contenuti visivi un gioco da ragazzi, anche per coloro che non hanno esperienza di design, così da produrre immagini incredibili e accattivanti.

Infine, per chi cerca di aumentare la propria presenza su Instagram, strumenti come Later o Planoly possono essere molto utili. Questi strumenti consentono di pianificare e programmare i post di Instagram, di analizzare le prestazioni e di gestire più account.

Ovviamente, ci sono tantissimi altri strumenti che possono fare le più svariate operazioni. Molto spesso, infatti, la bontà di uno strumento dipende anche dall’utilizzo che se ne fa e dall’evoluzione stessa. Ad esempio, con Meta Business Suite è inutile usare Hootsuite per programmare i post visto che consente di farlo la piattaforma di Zuckerberg che, quindi, dovrà essere usato per altro. Come ad esempio programmare sì i post, ma sulle altre piattaforme di social network al di fuori del mondo di Meta.