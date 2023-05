Book of Ra Magic: il nuovo capitolo della slot a tema Egitto

Sono centinaia le slot machine con le quali è possibile giocare che sia nei bar e nei casinò, o nelle versioni online sulle piattaforme dedicate. Tra tutte le slot esistenti, una in particolare spopola sul web e non solo, ed è tra quella con il maggior numero di giocatori, parliamo della slot Book Of Ra, che ripercorre, utilizzando il mito del dio egizio Ra, la storia e il mistero che si cela dietro all’antico Egitto, tramite rulli, linee e grafica innovativa. Ora gli sviluppatori del gioco hanno creato un nuovo capitolo di questa famosissima slot, ed è chiamata “Book of Ra Magic”, nella quale il protagonista è un giovane archeologo alle prese con libri antichi e magici dentro un’immensa piramide che ne aumenta il fascino. Tutto come nella versione originale ma qui sono i dettagli a fare la differenza.

Questo ampliamento del gioco ripercorre sempre il tema della famosa slot principale dove tutto gira attorno alle ricerche del leggendario libro di Ra, che si narra abbia poteri magici, ma nella nuova versione c’è stato un investimento sul punto di vista grafico. Infatti, troviamo immagini migliorate sia nel gioco generale che nei singoli simboli che troviamo sulla griglia e anche i dettagli sono maggiormente curati dalle singole lettere rielaborate come geroglifici alle cornici. Le regole invece sono simili al capitolo precedente e la slot ha la composizione classico di cinque rulli e tre linee orizzontali che permettono di ottenere ben quindici simboli per ogni giocata con un massimo di dieci linee di puntata. In più vi è una funzione free spins che aggiunge dieci giocate gratis.

Anche in questa versione, come nella precedente, il libro di Ra ha il ruolo di Wild e Scatter; il primo caso lo fa diventare un jolly, perché sostituisce ogni altro simbolo così da avere più possibilità di far uscire combinazione vincenti nonostante per farlo potrebbe mancarci un simbolo in particolare; invece come Scatter fa accedere alla modalità Feature Mode durante la quale si ottengono dieci giri gratis grazie ad un simbolo espandibile che se coinvolto in combinazioni si espanderà su tutto il rullo facendo creare ancora più combinazioni vincenti. Questa è una possibilità che può succedere più volte durante la sessione di gioco nel momento in cui si trova più volte il libro di Ra, questa può essere una magia che il misterioso dio egizio trasmette nella slot più affascinante di sempre.