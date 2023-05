I libri più conosciuti sui giochi di prestigio con le carte, scopriamoli

A tutti è capitato di aver assistito una volta nella vita a un’illusione di magia con le carte. Il confine tra la realtà e la finzione si stringeva parecchio in quelle circostanze e, mentre rimanevi sbalordito a chiederti come fosse possibile, ti convincevi del fatto che ci fosse un trucco dietro. Assistere ad un fenomeno del genere desta emozioni quali entusiasmo, sospetto, dubbio, sbalordimento. Al netto del fatto che una semplice illusione o trucco di magia sia in grado di generare un flusso emotivo in chi assiste, è chiaro che si tratta di una vera e propria disciplina. E non è una disciplina qualunque, nel tempo è stata denominata “cartomagia”, l’arte di fare magia con le carte.

Trattasi quindi di una sorta di magia che richiede molta pratica, come per tutte le cose della vita, e può essere utilizzata con molta efficacia per creare effetti da non credere.

Tutto questo è possibile con un semplice mazzo di carte da gioco.

L’idea che sta alla base di tale gioco di prestigio è creare illusioni, fare qualcosa che sembri apparentemente impossibile, come per esempio indovinare una carta coperta scelta da un membro del pubblico preso a caso. Questo tipo di magia ravvicinata si fa proprio in mezzo alle persone, il pubblico è necessario per rendere le illusioni più realistiche.

Ora, è evidente che ogni disciplina che si rispetti abbia una sorta di bibliografia in grado di preparare uno studente a livello teorico. La pratica è naturalmente essenziale, ma ci sono discipline in cui è necessario o quantomeno consigliato passare dai libri. Si può imparare il Karatè senza per forza documentarsi sulla storia di questa magnifica arte marziale e diventare cintura nera a suon di allenamenti in palestra, ma per quanto riguarda discipline che attivano aree del cervello che non siano quelle motorie, i libri sono la strada.

I libri su giochi di prestigio infatti insegnano le basi della materia

Spesso forniscono istruzioni passo passo su come eseguire dei semplici trucchi di magia. Gli appassionati di storia dell’arte saranno lieti di sapere che all’interno di questi manuali vi sono accenni inerenti alla storia dell’arte.

A chi si rivolgono?

I libri di cui stileremo qui di seguito una breve lista sono volti a informare e preparare aspiranti maghi professionisti, agli amanti dei giochi di carte online ma anche illusionisti di lungo corso.

Possono interessare a coloro che sono curiosi di capire come funziona la psicologia del depistaggio e della gestione del pubblico. La curiosità dopo tutto è il sale della mente.

Sono consigliati: Magia delle carte; Cartomagia semiautomatica; Giochi di magia automatici con le carte; GESTO MAGICO: 20 giochi con carte preparate e normali; La strada maestra alla cartomagia.