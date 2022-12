Anziana borseggiata (e derubata di oltre 1.000 euro): i poliziotti le regalano la spesa

La signora ha spiegato agli agenti che all’interno del portafoglio custodiva oltre al denaro contante, la tessera bancomat e la carta di credito.

Proprio in quel momento arrivavano sul cellulare della 90enne una serie di messaggi di allert, perché erano stati effettuati prelievi in diversi sportelli bancomat della città, e acquisti in alcuni negozi cittadini, per un ammontare complessivo di circa 1.100 euro.

I poliziotti con tempestività hanno provveduto attraverso il numero verde a bloccare le carte rubate allo scopo di evitare ulteriori prelievi fraudolenti.

La signora visibilmente provata per l’accaduto, ha raccontato ai poliziotti di avere solo 85 centesimi sul proprio conto corrente e di non essere più in grado di pagare la spesa.

I poliziotti del Nucleo Servizi dell’Ufficio di Gabinetto, vista la situazione, hanno acquistato e regalato alla signora i beni di prima necessità, in modo che per qualche giorno la signora potesse avere lo stretto necessario per vivere.

Al termine dell’attività la donna è stata invitata in Questura per formalizzare la denuncia presso l’ufficio denunce.