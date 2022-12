I video tutorial più ricercati sul web

I contenuti video sono super popolari oggi in rete: gli utenti di internet trascorrono mediamente quasi 7 ore alla settimana a guardare video di ogni genere, dai film a quelli diffusi sui social. C’è una categoria di video che sta prendendo il sopravvento, ovvero i cosiddetti tutorial, quelli che si offrono di insegnare all’utente come fare una determinata azione.

in lingua inglese prendono il nome di “how to”, ovvero “come fare a”, e sono realmente diffusissimi in tutti i settori: seguendo questi video si possono apprendere nozioni ed acquisire conoscenze, che siano tecniche o didascaliche. Come imparare a suonare la chitarra, a modificare le foto, a rimuovere le macchie da un vestito, a mettere le lenti a contatto, a tonificare varie parti del corpo, ad andare avanti con un gioco per computer, a radersi per la prima volta e chi più ne ha più ne metta.

Un nuovo modo di acquisire conoscenze e competenze che si espande anche a tematiche particolari, sensibili, come ad esempio imparare ad investire: da questo punto di vista vanno per la maggiore i video tutorial gratis sulla Borsa, che insegnano come fare ad investire nel mercato delle azioni- o quelli riferiti al trading online.

I video ‘how to’ sono tra i più ricercati online

Quale che sia la scelta finale rimane il fatto che tra le ricerche maggiormente effettuate dagli italiani su Google ci sono proprio tantissime chiamate di questo genere, con video ‘how to’. D’altra parte, con oltre 2 miliardi di utenti che accedono a YouTube ogni mese, è evidente che ricerche di questo genere siano schizzate in alto.

E di contro questo genere di video è diventato un’opportunità importante anche per brand e aziende che possono promuoversi attraversi contenuti di valore realmente utili: si pensi ai marchi famosi del fai da te o del make up, che hanno avuto un ritorno incredibile condividendo in rete video tutorial gratuiti su come verniciare in autonomia la parete di casa o come truccarsi.

L’importanza dei video tutoriale per fare marketing in rete

Se si vuole costruire la propria presenza in rete ed in particolare sui social è indispensabile offrire valore al proprio target di visitatori: ed i video tutorial sono un ottimo modo per entrare in contatto con il pubblico desiderato nella propria nicchia specifica, in quanto vanno ad offrire l’occasione di combinare l’intrattenimento con l’istruzione, coinvolgendo gli spettatori e trasmettendo informazioni preziose.

Ovviamente non è sufficiente creare video secchi ed educativi: per distinguersi dalla massa sul web è necessario proporre idee video tutorial che siano in linea con il proprio pubblico di destinazione.