Marketing diretto: ecco i vantaggi e perché può essere utile alla tua attività

Lo sapevi che il direct marketing è una delle tecniche di comunicazione più utilizzate dalle aziende per promuovere i propri servizi o prodotti? Veloce, facile da usare, efficiente e soprattutto economico, permette di impostare azioni con un alto tasso di rendimento. Vuoi sapere di più? Ecco 5 buoni motivi per utilizzare il direct marketing.

Direct Marketing: perché adottarlo in una strategia di marketing?

Il direct marketing è una tecnica di comunicazione il cui obiettivo è attirare i clienti in modo da incoraggiarli a compiere velocemente un’azione, come ad esempio visitare il tuo sito web o effettuare un acquisto. In altre parole, è una strategia che ottiene una reazione immediata, ma positiva. Ed è per questo che si parla ancora di “Marketing One-to-one”.

Il marketing diretto consiste quindi nell’inviare un messaggio personalizzato a un target che hai già dovuto definire. Sarà poi necessario disporre di un database che raggruppi tutte le informazioni relative a questo target. Ma quali sono i benefici che il direct marketing può dare a un’azienda?

Strategia di comunicazione conveniente

Se il marketing diretto è così efficace, è semplicemente perché la sua implementazione può essere effettuata attraverso canali come posta, telefono, fax, SMS ed e-mail. Quindi non avrai bisogno di un grande budget per impostare campagne per promuovere le tue offerte.

Prendiamo ad esempio l’SMS, il costo di un’azione commerciale attraverso questo canale è ben al di sotto di quello di un banner display su Internet. Inoltre, la maggior parte degli specialisti del settore offre soluzioni a prezzi competitivi.

Acquisizione e fidelizzazione dei clienti

Come evidenziato sopra, l’obiettivo del marketing diretto è fornire al tuo target informazioni su:

le novità della tua azienda;

la disponibilità di nuovi prodotti;

le promozioni in corso o che desideri lanciare a breve.

Il direct marketing è quindi una tecnica che ti aiuterà a conquistare nuovi clienti in modo facile e veloce.

E poiché la fidelizzazione è uno dei problemi a cui la stragrande maggioranza delle aziende deve rispondere, puoi utilizzare SMS o e-mail per contattare regolarmente i tuoi clienti e tenerli stretti.

Targeting e personalizzazione

La caratteristica principale di una campagna di marketing diretto è la comunicazione mirata. Si tratta quindi di interessarsi ad informazioni come il comportamento dei clienti, le loro modalità di consumo, ecc. per mettere in atto strategie molto efficaci. Questo ti dà l’opportunità di comunicare direttamente solo con le persone che ti interessano.

La personalizzazione è una leva di marketing abbastanza potente, le persone con cui vuoi comunicare sono uniche. Via SMS o e-mail, puoi quindi offrire a ciascuno di loro un’offerta mirata, ben sviluppata e personalizzata. Aggiungi a questo che hai completa libertà riguardo a tutte le tue azioni. Sta a te decidere cosa inviare e quando inviarle. Gli unici limiti sono, quindi, quelli della tua fantasia o quelli del budget che sei pronto a investire.

Misurazione dei risultati

Sicuramente sentirete dire che per 2 euro investiti in pubblicità, generalmente c’è 1 euro che è inutile. Questo non è il caso del marketing diretto, avrai tutte le informazioni necessarie che ti permetteranno di valutare la redditività in relazione ai rischi assunti. I risultati di una campagna email o di una campagna SMS sono sempre quantificabili. Questo ti darà dati molto importanti come percentuali di clic, cancellazioni, ecc.

Informare sulla propria attività

L’email marketing diretto non serve solo per inviare vendite o offerte promozionali. Ti offre molto margine di manovra per le tue newsletter. Queste possono includere anche altre informazioni sulla tua attività e notizie.

Puoi anche fornire informazioni sulle ultime tendenze nel settore in cui operi o parlare dell’impatto dell’economia nel tuo campo. Ciò ti consente di affermarti come esperto in materia nel tuo settore. Di conseguenza, il tuo marchio sarà percepito come affidabile, il che porterà a un graduale aumento del valore del tuo marchio e delle vendite.

Ecco quindi alcuni motivi per cui vale sicuramente la pena di investire in direct marketing. Ovviamente se non si vuol fare tutto da soli, o se ci si vuole rivolgere a dei professionisti del settore, si possono consultare le strategie di profilazione clienti t.bd per esempio, in questo modo si avrà una base di dati di qualità a cui applicare delle strategie di marketing diretto appunto che siano in grado davvero di portare agli obiettivi prefissati.