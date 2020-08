Quanto vale realmente la tua auto?

Il valore dell’auto che guidiamo è spesso dimenticato o poco considerato, ma acquista enorme importanza quando si inizia a pensare di venderla. Quante vale davvero? Nel mondo del digitale, creare annunci per la vendita di automobili è molto semplice, ma spesso il problema più insormontabile sembra proprio il prezzo da assegnare al proprio veicolo. Troppo alto? Troppo basso? Avrai considerato tutti i dettagli? E anche nel caso ci si rivolga a una concessionaria, spesso il valore che ci viene indicato non corrisponde alle nostre aspettative. C’è un modo per uscire da questo impasse? In realtà oggi non basta più calcolare il chilometraggio totale o la data di immatricolazione. Serve una valutazione attenta ad aspetti forse un tempo considerati non così fondamentali.

I dati necessari: immatricolazione e chilometraggio

Senza dubbio uno degli aspetti fondamentali da considerare per una corretta valutazione è la data di immatricolazione. Automobili recenti avranno sicuramente un valore maggiore di veicoli immatricolati molto tempo fa, anche se molto dipende dal numero di chilometri percorsi. Un veicolo che ha fatto molta strada, sarà senza dubbio più usurato nonostante tutte le precauzioni e manutenzioni correttamente svolte.

Nonostante si tratti di dati necessari, spesso non sono sufficienti a determinare con precisione il vero valore di un’automobile.

I dettagli che fanno la differenza

Alcuni servizi di valutazione auto online, come Il Valutatore (https://www.ilvalutatore.it/ ), considerano infatti altri fattori determinanti per effettuare una quotazione precisa. Un esempio sono gli accessori, lo stato degli interni e della carrozzeria, l’eventuale presenza di ruote di scorta, ma anche il colore, la pulizia e la manutenzione corretta e documentata. A fare la differenza possono anche essere alcune caratteristiche relative al contesto generale di vendita. In particolare la data del ritiro, la stagionalità di una vettura e il tipo di fattura di vendita. Questi fattori influiscono sul vero valore dell’automobile in quanto sono legati sia al veicolo in sé sia alla situazione del mercato.

E il mercato dell’automotive, soprattutto a livello globale, cambia molto velocemente. Per questo è fondamentale avere una valutazione reale del veicolo allineata con il mercato, anche dal punto di vista della vendita e della stagionalità.