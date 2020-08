Come riconoscere i casino online sicuri

I casinò online sicuri sono gli unici che vengono presi in considerazione da chi vuole giocare online in modo legale in Italia. Quello della sicurezza è un tema molto delicato, che nel corso degli anni ha visto impegnarsi a fondo le varie piattaforme di gioco d’azzardo. Il tema della sicurezza è legato a doppio filo a quello della legalità, e nel nostro paese i casinò legali sono quelli che riportano la sigla ADM o quella AAMS. Ci sono diversi motivi che portano gli utenti a scegliere dei casinò sicuri. Spesso quando si pensa alla sicurezza nel gioco d’azzardo la mente va solo ai soldi ed alla paura di perderli. Ma il tema della sicurezza è molto più ampio, ed include anche la tutela dei dati (quindi la privacy), l’assistenza clienti e gli strumenti per il gioco responsabile. Approfondiamo il discorso e cerchiamo di capire a quali casinò affidarsi nel mondo del gambling online.

Riconoscere i casinò online sicuri

Come abbiamo detto, in Italia i casinò legali sono quelli che riportano la sigla ADM o quella AAMS. Ed è proprio questa la prima selezione che bisogna fare per riconoscere i casinò online sicuri. Tutti i casinò che operano legalmenteinfatti sono stati valutati idonei dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), che è l’ente nazionale che si occupa della gestione del gioco d’azzardo in Italia. In precedenza questo compito spettava all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), che poi è stato inglobato e sostituito appunto dall’ADM. Per avere la certezza che il casinò online è legale bisogna cercare all’interno della piattaforma il logo ADM, che è accompagnato anche dal numero di licenza, che a sua volta può essere verificato anche all’interno del sito ufficiale dell’ente governativo italiano.

Perché scegliere i casinò legali

Purtroppo in rete si trovano ancora oggi dei casinò illegali, che operano nell’ombra, senza rispettare i requisiti minimi che un casinò online deve soddisfare. Ci sono diversi motivi che spingono gli utenti a scegliere i casinò legali, che quando giocano vogliono avere la certezza di poter puntare i loro soldi tranquillamente e senza pensieri, in totale sicurezza. L’aspetto principale riguarda la sicurezza, che nel corso degli ultimi anni ha fatto passi da gigante in questo settore. Tutte le aziende che operano nel gambling online investono molte risorse sulla sicurezza, perché poter garantire ai clienti che i loro soldi sono al sicuro è il primo passo per riuscire a fidelizzarli. Ma la sicurezza informatica è molto importante anche per la tutela dei propri dati e della privacy. I casinò legali devono inoltre rispettare determinati requisiti anche in relazione ai metodi di pagamento. Prima di tutto i casinò legali offrono dei metodi di pagamento veloci, ed allo stesso tempo danno agli utenti diverse opzioni che vanno dalle carte di credito a PayPal, passando per servizi come Skrill e Webmoney.

Iniziare dai nomi conosciuti

Un altro aspetto molto importante dei casinò legali è la promozione del gioco responsabile. Il gambling online infatti può causare dipendenza patologica, ed è molto importante che tutti gli utenti dei casinò possano trovare sulle varie piattaforme tutte le indicazioni per giocare responsabilmente. Il numero dei casinò sicuri che operano in Italia è in continua crescita. Per molti utenti potrebbe essere veramente difficile riuscire ad orientarsi in questa giungla. Il nostro consiglio per chi si avvicina per la prima volta al mondo del gambling online è quello di affidarsi sempre a dei nomi affidabili, che operano in Italia da molti anni. Tra l’altro molti di questi casinò offrono agli utenti anche la possibilità di giocare gratuitamente, senza dover scaricare nessun software, e di testare la maggior parte dei titoli presenti sulla piattaforma.