Più di 150 attività culturali si svolgono a Shenzhen, una città tra mari e monti, per dare il benvenuto alla Festa di Primavera

Mentre il 2023 volge rapidamente al termine e le temperature si abbassano gradualmente, Shenzhen rimane accesa di entusiasmo e vitalità. L’Ufficio del turismo e dello sport di Shenzhen per la cultura, la radio, il cinema e la televisione ha curato meticolosamente oltre 150 eventi artistici che si svolgeranno da fine dicembre a fine febbraio 2024. Questo accattivante programma comprende oltre 200 spettacoli, 40 mostre e 100 attività culturali all’aperto, che promettono un’esperienza culturale coinvolgente e diversificata per tutti.

Alla fine dell’anno e in occasione del prossimo Festival di Primavera, Shenzhen organizzerà più di 150 attività artistiche colorate, tra cui più di 200 spettacoli, più di 40 mostre e più di 100 attività culturali all’aperto.

Intorno al Capodanno, 14 orchestre di fama internazionale provenienti da 9 Paesi si riuniranno a Shenzhen e daranno vita a 25 concerti di Capodanno internazionali e di alto livello con orchestre nazionali come la Shenzhen Symphony Orchestra.

Durante la Festa di Primavera, il 12-14 gennaio 2024, il Teatro dell’Opera e della Danza di Shenzhen metterà in scena con i cittadini il dramma di danza Canto di Primavera, arrangiato e interpretato dal Teatro dell’Opera e della Danza di Shenzhen.

Il susseguirsi di splendide attività artistiche infonde una vivace atmosfera di Capodanno, avvolgendo Shenzhen con un’atmosfera rinvigorente. Residenti e turisti possono immergersi non solo nella tradizionale atmosfera festiva, ma anche in esperienze nuove e accattivanti. Qui, a Shenzhen, si può assaporare una celebrazione culturale ricca di gioia e divertimento. In particolare, il clima invernale caldo e invitante di Shenzhen la rende una destinazione ideale per viaggi di piacere e vacanze, offrendo una tregua dal freddo di altri luoghi.

Metà paesaggio e metà città, su un territorio di quasi 2000 chilometri quadrati, Shenzhen ha raccolto tutti gli elementi naturali come montagne, mari, foreste, campi, fiumi, prati e zone umide, e “una città tra mari e monti” è diventata l’immagine ecologica del business di Shenzhen.

Nell’agosto del 2022, il primo corridoio montagna-mare di Shenzhen, “Tanglang Mountain-Dasha River-Shenzhen Bay Corridor”, è stato completamente collegato, permettendo ai cittadini di godere dell’intreccio tra montagne, fiumi, mari e città. Alla fine di quest’anno è stato inaugurato il principale sentiero escursionistico “Kunpeng Trail”, lungo 200 chilometri, per mostrare le risorse ecologiche di Shenzhen in modo integrato.

Shenzhen è ricca di risorse di zone palustri. Attualmente, la Riserva naturale delle mangrovie di Futian, il Parco ecologico delle mangrovie di Futian e il Parco delle zone umide delle mangrovie di Xiwan sono diventati parte integrante di Shenzhen, “città tra mari e monti”.

Con la chiara e piccola Meisha, la bianca Judiaosha e la Yangmeikeng affacciate sul mare, le riserve turistiche costiere di Shenzhen sono ricche e di alta qualità.

Shenzhen non ha solo l’atmosfera alla moda di una città moderna, ma ha anche una storia profonda e lunga. Da un lato, Shenzhen continua a scavare e proteggere attrazioni storiche e culturali come l’antica città di Nantou, la città di Dapengsuo e l’antica città di Gankeng. Dall’altro, Shenzhen ha costruito dieci blocchi culturali caratteristici, come Dawanshiju, Shekou Sea World e OCT Innovation Block. Recentemente, quasi 60 festival si terranno nel complesso culturale.

Società: Ufficio Cultura, Radio, Televisione, Turismo e Sport della Municipalità di Shenzhen

Contatto: Zhou Qian, vicedirettore

Email: 4132199@qq.com

Tel: +86755 8810 1082

Website: http://wtl.sz.gov.cn/