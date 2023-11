Italian Wedding Show ospita iGrandiViaggi per organizzare la tua luna di miele

Per l’organizzazione del tuo viaggio di nozze, troverai iGrandiViaggi allo stand B10 all’interno del Quartiere Fieristico di Modena in occasione dell’Italian Wedding Show (IWS) l’11 e il12 Novembre 2023.

Non è mai troppo presto per iniziare a pianificare il viaggio dei sogni per coronare il vero amore.

Come organizzare il viaggio di nozze

Organizzare il proprio viaggio di nozze potrebbe rivelarsi un’impresa tutt’altro che facile. Soprattutto se la meta desiderata è una destinazione di nicchia, in paese culturalmente molto distante dal nostro.

In questi casi infatti, sono molti i fattori da considerare per far sì che il viaggio di nozze riesca alla perfezione: documenti, requisiti sanitari, giorni e orari di apertura delle principali attrazioni e modalità di prenotazione.

In questi casi potrebbe essere vantaggioso rivolgersi a un’agenzia di viaggi specializzata nell’organizzazione di viaggi di nozze invece che organizzare una luna di miele fai da te.

Entrambe le opzioni hanno vantaggi e svantaggi, e la scelta dipenderà dalle preferenze personali e dalle esigenze specifiche della coppia.

Vediamo quali sono i pro e i contro di ogni soluzione.

Viaggio di nozze fai da te

Iniziamo con l’elencare tutti i vantaggi dell’organizzazione fai da te del viaggio di nozze.

Controllo totale: primo fra tutti la sensazione di avere il controllo su tutto senza dover spiegare a nessuno cosa cerchi e con la possibilità di cambiare idea potenzialmente infinite volte fino a prenotazione effettuata. Puoi personalizzare ogni aspetto del viaggio senza demandare questo compito a nessuno; Possibilità di risparmio: è vero che le agenzia offrono sconti e pacchetti, ma muovendoti per conto tuo potresti decidere di rivolgerti a strutture un po’ fuori dai giri turistici standard e trattare per spendere qualcosa di meno; Esperienza unica: la ricerca e la pianificazione autonoma del proprio viaggio di nozze possono portare a scoprire destinazioni e attività uniche tagliate proprio su misura su di voi come coppia e che potrebbero sfuggire a un’agenzia di viaggi.

D’altro canto, organizzare il proprio viaggio di nozze da sé ha anche degli evidenti svantaggi che potrebbero essere eliminati affidandosi a buona agenzia di viaggi. Ad esempio:

Tempo e sforzo: pianificare un viaggio di nozze richiede tempo e un investimento di energie considerevoli. Una volta scelta la meta finale occorrerà fare delle ricerche approfondite per scegliere accuratamente alloggi, voli, attività e tutte le informazioni necessarie per godere appieno del viaggio senza il rischio di contrattempi; Stress aggiuntivo: l’organizzazione di un matrimonio può risultare di per sé stressante. Se a questo si aggiunge anche l’organizzazione del viaggio di nozze, la pressione può diventare davvero insostenibile; Mancanza di esperienza: senza l’esperienza e la conoscenza di un professionista del settore, potresti fare degli errori di valutazione nella fase di pianificazione che si riverseranno inevitabilmente sul vostro viaggio, rischiando di rovinare tutto.

Viaggio di Nozze in agenzia

I motivi per rivolgersi a un’agenzia di viaggio specializzata per organizzare la tua luna di miele sono numerosi. Primo fra tutti la loro esperienza, non solo nell’organizzazione dei viaggi ma anche nella conoscenza approfondita nelle mete di destinazione, e nei desideri più diffusi fra i novelli sposi.

Un’agenzia di viaggi abituata a trattare con coppie appena sposate già ha un’idea di cosa possiate apprezzare e cosa invece sarà meglio evitare. Sanno però anche andare incontro ad ogni coppia, che, inquanto unica, avrà desideri ed aspettative diverse da ogni altra.

Rivolgersi ad un’agenzia seria e competente come iGrandiViaggi che organizza viaggi di nozze da quasi un secolo rappresenta una sicurezza in termini di qualità e di buona riuscita del viaggio nella sua totalità.

In seconda battuta, rivolgersi a un’agenzia di viaggi permette di risparmiare tempo perché non devono perderne a studiare ogni volta il luogo o la destinazione, grazie agli anni di esperienza. Quindi sono in grado di rispondere rapidamente alla maggior parte delle domande che gli farete in merito al vostro viaggio. Senza contare che le agenzie possono proporvi dei pacchetti e delle offerte esclusive legate al fatto che hanno accordi commerciali con hotel, ristoranti e fornitori di esperienze. Sconti ai quali voi, come privati non potreste accedere.

Un altro punto a favore della scelta di un’agenzia di viaggi è la possibilità di conoscere avere servizi che non potresti organizzare da solo. Ad esempio, iGV può organizzare in un luogo esotico a tua scelta il vostro matrimonio usando il rito che più vi piace. E quando tornerete a casa risulterete ufficialmente sposati perché si preoccuperanno di fare tutti i documenti per dare alla cerimonia un pieno valore legale.

Infine, ma non per importanza, rivolgersi a un’agenzia di viaggi vuol dire anche avere assistenza durante il viaggio. Ad esempio, iGV mette a disposizione dei suoi clienti un numero WhatsApp in cui un operatore risponde in italiano h24 7 giorni su 7 per qualsiasi contrattempo o cambio di programma che dovesse presentarsi mentre siete in luna di miele.

Gli svantaggi di rivolgersi a un’agenzia di viaggi è che non ci sono svantaggi nel rivolgersi a un’agenzia di viaggi per l’organizzazione del tuo viaggio di nozze.

Fai da te vs agenzia di viaggi

In conclusione, la decisione tra un viaggio di nozze fai da te e l’uso di un’agenzia di viaggi dipende dalle preferenze e dalle priorità della coppia. Le coppie che amano la pianificazione dettagliata e il controllo totale potrebbero preferire l’approccio fai da te, mentre coloro che cercano un’esperienza senza stress e con un supporto professionale continuativo potrebbero optare per un’agenzia di viaggi specializzata.