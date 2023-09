Servizi online e sicurezza: l’IA sempre più decisiva per proteggere gli utenti

In un mondo come quello attuale sempre più interconnesso e digitale, i temi della sicurezza informatica sono diventati una priorità assoluta per fornitori e utenti dei servizi online. Al miglioramento delle proposte presenti sul web, infatti, corrisponde una crescente complessità delle minacce informatiche, che ha reso necessario l’impiego di tecnologie avanzate per proteggere i siti web da attacchi sempre più sofisticati. In questo contesto, l’intelligenza artificiale (IA) sta emergendo come uno strumento chiave per migliorare i livelli di protezione dei siti internet: vediamo dunque cosa sta cambiando in rete e perché questa tecnologia può essere risolutiva per numerose problematiche di cybersecurity.

Il boom dei servizi digitali e le ripercussioni in tema di sicurezza

L’utilizzo dei servizi digitali è in crescita ormai da diversi anni, anche per via della disponibilità di connessioni sempre più veloci e device avanzati in grado di soddisfare rapidamente ogni esigenza degli utenti. Le statistiche recenti parlano infatti di un vero e proprio boom, in particolare per alcuni settori come quello dell’e-commerce e dei giochi online: quest’ultimo, per esempio, ha visto crescere in maniera esponenziale fatturati e numero di account attivi, rendendo possibile per gli appassionati l’utilizzo di passatempi di vario genere, dai videogame più moderni ai classici dei casino, grazie alla creazione di piattaforme specializzate su cui si può non soltanto prendere parte ai giochi ma anche comunicare con gli altri utenti e approfondire strategie e regolamenti direttamente in rete.

Alla crescita di tali servizi ha corrisposto, ovviamente, un aumento dei dati sensibili circolanti – da quelli personali a quelli di pagamento – particolarmente allettanti per gli hacker, il che ha reso necessario investire ad ampio raggio sulla cybersecurity. Una delle tecnologie che meglio sta venendo in aiuto di aziende e consumatori è proprio l’intelligenza artificiale.

Rilevamento delle minacce in tempo reale

Una delle principali capacità dell’IA è il suo potere di rilevare le minacce in tempo reale. Gli algoritmi di IA possono infatti monitorare costantemente il traffico in ingresso e uscita dai siti web, analizzando i modelli di comportamento e individuando attività sospette. Questo tipo di controllo permette di rilevare e rispondere prontamente a tentativi di attacco come intrusioni, tentativi di phishing e malware, garantendo così azioni immediate per bloccare tali attacchi.

Apprendimento automatico per adattarsi alle minacce emergenti

Una delle caratteristiche dell’IA è la sua capacità di apprendere automaticamente, replicando i meccanismi della mente umana durante le proprie attività. Questa abilità, che prende il nome di machine learning, sta risultando molto utile per adattare i sistemi alle minacce emergenti: tale tecnologia è infatti in grado di analizzare enormi quantità di dati per identificare modelli e tendenze che potrebbero indicare nuovi tipi di attacchi. Una volta individuati, l’IA può sviluppare misure di protezione personalizzate per prevenire questi attacchi prima che possano causare danni.

Filtraggio del traffico malevolo

Un altro vantaggio chiave dell’intelligenza artificiale è la sua capacità di filtrare il traffico malevolo in tempo reale. Ciò è possibile grazie ad algoritmi di IA che possono identificare e bloccare automaticamente il traffico dannoso, come bot, scraper o tentativi di attacco distribuito denial of service (DDoS), assicurando che il sito web rimanga disponibile e funzionante per gli utenti legittimi.

Miglioramento delle password e dell’accesso Utente

Sfruttando l’intelligenza artificiale si può anche contribuire a rafforzare la sicurezza delle password e dell’accesso utente. Anche in questo caso, la chiave sta nell’analisi dei modelli di utilizzo e dei comportamenti di accesso, un meccanismo che può consentire di identificare accessi non autorizzati o tentativi di violazione della password. Nel caso in cui venga rilevata una protezione debole, inoltre, la stessa IA può consigliare agli utenti di utilizzare password più sicure e autenticazioni a due fattori per proteggere i loro account.

Riduzione dei falsi positivi

Da non sottovalutare, infine, è la capacità dell’IA di ridurre i falsi positivi. Se i sistemi di sicurezza tradizionali possono infatti generare fasi allarmi che vanno a impegnare risorse umane per la verifica, l’IA è in grado di affinare nel tempo le sue capacità di rilevamento delle minacce e ridurre al minimo i falsi positivi, consentendo un processo decisionale più efficiente.

L’intelligenza artificiale sta dunque svolgendo un ruolo sempre più cruciale nella protezione dei siti web, grazie a tutta una serie di meccanismi che, agendo a più livelli, permettono di proteggere in maniera sempre più efficace gli utenti e assicurare loro una navigazione ancora più piacevole e serena. Un grande passo in avanti, che mira a trasformare il web in un ambiente sempre più sicuro per tutti.