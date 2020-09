GioiaPura è l’e-commerce per i tuoi regali intelligenti

Al giorno d’oggi sempre più persone si rivolgono al mondo del web anche quando devono fare un regalo, perché effettivamente in internet si può trovare una scelta molto più ampia e si riesce anche a risparmiare. I vantaggi dunque sono evidenti, ma bisogna sempre prestare attenzione al portale che si sceglie per i propri acquisti perché non tutti sono affidabili ed offrono un servizio all’altezza delle aspettative. Oggi vi parliamo di GioiaPura: la più grande e famosa gioielleria online italiana, ormai punto di riferimento per moltissime persone. Se dovete fare un regalo, gioiapura.it è il portale più consigliato e adesso vedremo perché.

Il catalogo di GioiaPura: una scelta infinita

Questa gioielleria online è tra le più gettonate perché offre una scelta davvero ampia di articoli: nel catalogo si può trovare qualsiasi modello, compresi quelli che nei punti vendita sono più difficili da reperire. Sono più di 140 mila gli articoli presenti nell’e-commerce, di ben 125 brand sia italiani che internazionali. È dunque praticamente impossibile non trovare il regalo perfetto per qualsiasi occasione: dal compleanno all’anniversario, dalla cresima alla comunione.

Spesso e volentieri nelle rivendite fisiche la scelta è limitata e si è costretti ad accontentarsi di quello che si trova. Acquistando direttamente online sul portale di GioiaPura invece si può reperire il modello perfetto e questo è un grande vantaggio.

Confezioni regalo impeccabili

Il limite di molti e-commerce è che non sono adatti per chi è in cerca di un’idea regalo, perché a differenza di un punto vendita non è possibile ricevere un pacchetto già confezionato ad hoc. GioiaPura però si distingue anche in questo, perché realizza delle bellissime confezioni regalo dunque è possibile anche far recapitare il dono direttamente al festeggiato se si trova distante da noi. Lo riceverà già impacchettato ed è possibile anche personalizzare il biglietto da allegare.

Questo è un dettaglio da non sottovalutare, perché sono pochissimi gli e-commerce che offrono tale possibilità.

Tanti sconti da non perdere

Un altro motivo per cui GioiaPura è così apprezzata è che questa gioielleria online propone sempre moltissimi sconti sui propri articoli. Se dunque vogliamo fare un regalo speciale ma dobbiamo anche stare attenti al budget, possiamo approfittare delle promozioni su questo portale per fare un figurone risparmiando moltissimo.

Un servizio clienti all’altezza delle aspettative

Una delle ragioni del successo di GioiaPura sta anche nel servizio clienti offerto dal portale e-commerce, che è davvero eccellente sotto tutti i punti di vista. Sia in fase di acquisto che post-vendita, è sempre possibile ottenere supporto da persone competenti ed estremamente cordiali. Questo è un dettaglio che fa la differenza, specialmente quando si acquista online.

Spedizioni veloci e reso facile

Il servizio di spedizioni di questo e-commerce è affidabile e rapido, ma è soprattutto la possibilità di effettuare un reso in tutta comodità a rendere GioiaPura così apprezzata anche da parte di coloro che devono fare un regalo. Se l’articolo non piace al festeggiato, lo si può restituire facilmente programmando la data e l’ora in cui far venire il corriere a ritirare il pacco.