Cena sotto le stelle: così l’estate per gli anziani diventa festa

Riuscitissima serata venerdi 15 settembre alla casa di riposo "VILLA AMADEI" di Coenzo dove si è tenuta la "CENA SOTTO LE STELLE", festa estiva dedicata agli anziani ospiti della struttura, ripristinata dopo tre anni e sospesa a causa del covid. I circa trenta nonni degenti, assieme a parenti, amici, autorità locali e operatori sanitari, in tutto più di cento persone, hanno passato una bella serata, diversa, tutti insieme, e di cui si sentiva il bisogno.

1 di 4 Le premurose e attente cure del personale guidato dalla direttrice Katia Donelli, hanno avvolto di attenzioni tutte le persone presenti facendo ben percepire la mission del loro prezioso lavoro.

La struttura cooperativa “VILLA AMADEI” grazie al radicamento sul territorio e la professionalità dimostrato nei primi 8 anni di operato, è stata premiata con nel 2021 con l’assegnazione del premio “Sorba d’oro” del Comune di Sorbolo Mezzani per aver sviluppato negli anni diversi servIzi sociali. La serata ha avuto anche un momento di spettacolo leggero quando la Compagnia di attori dilettanti del “Tennis Club President ” di Basilicanova hanno fatto ridere e divertire i presenti con scenette comiche tratte da pezzi teatrali famosi.

” Proviamo a portare un sorriso, un pò di allegria e divertimento a chi ne ha bisogno” dice Max Sozzi attore e direttore del gruppo teatrale ” …siamo commossi e orgogliosi se questo succede e lo faremo in altre situazioni come quella di stasera”. La serata conviviale, a base di ottima torta fritta, salume e lambrusco, è continuata come fosse una festa , coi nonni degenti, parenti, amici, operatori sanitari i cui occhi esprimevano contentezza, e con un sorriso che si leggeva nei visi di tutti i partecipanti.