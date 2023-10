Alcuni dei migliori Casinò in Europa: Una Guida per i Giocatori

Casinò europei

L’Europa è la patria di alcuni dei casinò più affascinanti e storici del mondo. Tuttavia, selezionare il giusto tra la vasta gamma di scelte può essere un compito arduo. Per semplificare il processo decisionale, abbiamo redatto una lista dei migliori casinò in Europa.

All’interno di questa lista, scoprirete i luoghi di gioco più allettanti del continente, perfetti per lanciare i dadi o far girare la ruota della roulette.

Abbiamo esaminato attentamente ogni struttura, compresi i loro alloggi, le opzioni di ristorazione e le varie comodità, il tutto con l’obiettivo di aiutarvi a scegliere il miglior casinò europeo che si adatti alle vostre preferenze individuali.

La nostra classifica comprende casinò per ogni tipo di budget e gusto. Dalle scommesse opulente e dalla grandiosità sfacciata di Montecarlo all’atmosfera moderna e rilassata di Resorts World nel Regno Unito, crediamo fermamente che ci sia qualcosa per ogni tipo di viaggiatore nelle seguenti righe!

Casinò di Venezia: Il Casinò più Antico del Mondo

Molto prima del mega-resort “The Venetian” a Las Vegas, c’era il Casinò di Venezia, il casinò più antico del mondo. Fondato nel 1638, questo casinò è ospitato all’interno di un magnifico palazzo del XV secolo, che offre uno sfondo architettonico rinascimentale mozzafiato alle esperienze di gioco più eleganti del mondo. Le opzioni di gioco includono una vasta gamma di giochi da tavolo, anche se la selezione di slot machine e giochi elettronici è relativamente limitata. Purtroppo, per gli appassionati di poker, non ci sono tavoli dedicati in questo ambiente decisamente esclusivo.

Il Casinò di Venezia che si affaccia direttamente sul Canal Grande, permette l’accesso solamente agli ospiti che arrivano in barca. Anche se il casinò non dispone di un proprio hotel, Venezia offre una gamma di alloggi adatti a tutte le tasche, soprattutto durante la bassa stagione.

Casinò Dragonara: Sulle Sponde del Mediterraneo

Questo casinò, si trova sull’isola che ospita la sede di molti dei migliori casinò online sicuri. I giocatori possono divertirsi con più di 300 slot machine, 15 tavoli ed una sala poker con vista sulla pittoresca Baia di San Giorgio. È presente una sala VIP ed una sala per le scommesse sportive.

Nel 2016, una ristrutturazione da 12 milioni di dollari ha elevato Dragonara ai ranghi dei casinò più prestigiosi del Mediterraneo. Se i giocatori dovessero sentirsi affamati dopo le sessioni di gioco, hanno a disposizione due ristoranti e una sala da tè, tutti offrendo prelibatezze locali e internazionali. Situato in un palazzo degli anni ’70 che un tempo serviva da residenza estiva alla famiglia Scicluna di Malta, il Dragonara Casino è comodamente vicino al The Westin Dragonara Resort, rendendolo un luogo ideale per pernottamenti.

Casinò di Baden-Baden: Lusso nella Foresta Nera Tedesca

I luoghi in cui è possibile godersi sentieri escursionistici ineguagliabili durante il giorno e poi indossare uno smoking per una notte di roulette sono estremamente rari. Baden-Baden è uno di quei pochi posti in cui questa combinazione è possibile. Offre un ambiente da sogno per queste sale opulente e ricche di storia, che hanno servito da sfondo per numerosi romanzi e opere teatrali, tra cui il romanzo del 1866 di Fëdor Dostoevskij “Il Giocatore”. Il casinò, ancora oggi, concede agli ospiti l’accesso a 150 slot machine, oltre a giochi da tavolo come roulette, poker e blackjack.

Un tempo rifugio e luogo di svago esclusivo per i ricchi e potenti, il casinò di Baden-Baden è ora più accessibile ma non ha perso un briciolo del suo antico fascino e della sua splendida grandiosità. Se non riesci a accontentarti, la città di Baden-Baden è un sito patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, una delle più grandi città termali d’Europa. E qui risiede un altro vantaggio significativo di questa struttura: le terme. Non solo: golf, tennis e corse di cavalli sono attività molto popolari nella tedesca Baden-Baden. Un ultimo suggerimento: non sottovalutare il museo Fabergé della città!

Resorts World: La Destinazione Suprema dell’Intrattenimento nel Regno Unito

Resorts World a Birmingham è più di un semplice casinò; è un complesso di intrattenimento completo. Gli 18.000 metri quadrati di spazio per il gioco del casinò ospitano oltre 100 slot machine e 31 giochi da tavolo, tra cui roulette, blackjack e baccarat. Due lussuosi Salon Privées fungono da rifugi per i giocatori ad alto rischio che cercano un po’ di privacy. E per gli appassionati di poker, c’è una sala da poker dedicata!

Resorts World offre agli ospiti molto più del semplice gioco d’azzardo. Il vasto complesso di intrattenimento di 164.000 metri quadrati include 14 ristoranti e bar, 50 negozi, un cinema con 11 schermi e un cinema IMAX con 282 posti a sedere. L’adiacente Genting Hotel vanta 182 camere e sei suite di lusso, consentendo agli ospiti di continuare a giocare fino a tarda notte con alloggi nelle vicinanze.

King’s Resort: Il Paradiso dei Giocatori di Poker

King’s Resort a Rozvadov, nella Repubblica Ceca, ha davvero conquistato i nostri cuori. Situato appena oltre il confine tedesco, questa struttura non lascia nulla a desiderare. Grazie alla poker room più grande d’Europa, King’s è diventato una mecca per giocatori provenienti da tutto il continente. I suoi 160 tavoli da poker (sì, avete letto bene: centosessanta tavoli) ospitano tornei giornalieri. Questo luogo d’elite europeo offre anche altri giochi da tavolo come blackjack, craps, roulette e molti altri. Oltre 300 slot machine aiutano a riempire i quasi 20.000 metri quadrati del casinò. La sauna finlandese, il bagno turco e la piscina offrono agli ospiti l’opportunità di rilassarsi prima o dopo una notte folle ai tavoli.

Ciò che amerete sicuramente di King’s è l’incredibile rapporto qualità-prezzo offerto dal suo hotel. Le tariffe per una notte in camera doppia standard iniziano a un prezzo incredibilmente basso di soli 22 euro. Naturalmente, abbiamo menzionato le camere doppie standard, ma se il budget non è un problema, questa struttura offre sistemazioni di lusso senza paragoni. King’s offre una gamma di stanze, dalle più semplici alle più sontuose, quindi è possibile aggiungere un lusso extra se si è disposti a pagare!