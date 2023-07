Costi seconda casa: quali sono e come abbatterli?

Una seconda casa corrisponde a un’abitazione posseduta oltre la prima, cioè quella in cui si abita direttamente, come una casa destinata a trascorrere un periodo di vacanza in generale.

Una seconda casa o una casa vacanze ti permette di avere un posto sicuro in cui respirare l’aria pulita di montagna o del mare, per scappare dal caos della città e riposarti quando ne hai bisogno, ma non solo: ti consente di avere delle entrate extra nel caso decidessi di affittarla!

Tuttavia, avere una seconda casa da affittare può rappresentare per alcuni un vero e proprio peso economico e fiscale, per questo è necessario conoscere quali sono i costi fissi della seconda casa e se esistono dei modi per abbatterli. Scopriamolo insieme!

Costi seconda casa: eccone alcuni

Generalmente, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, si pagheranno per intero le imposte, come l’Imu, nella misura stabilita dal proprio comune:

IMU – è l’Imposta Municipale Unica, nella quale sono confluite tutte le imposte e i contributi legati alla proprietà o al possesso dell’immobile;

– è l’Imposta Municipale Unica, nella quale sono confluite tutte le imposte e i contributi legati alla proprietà o al possesso dell’immobile; TARI – la tassa sui rifiuti è relativa alla gestione dei rifiuti in Italia, cioè al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

IRPEF – è l’Imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta dalle persone fisiche per il possesso di redditi come fabbricati, terreni, capitale, lavoro dipendente, lavoro autonomo e d’impresa;

utenze domestiche e altre spese – anche in mancanza di consumi, dovrai continuare a pagare le eventuali utenze attive di luce e gas.

Costi seconda casa: abbattili con gli affitti brevi

Uno dei modi per poter abbattere i costi fissi è affittare la propria seconda casa attraverso gli affitti brevi, cioè affitti temporanei che ti permettono di contare in un’entrata, recuperando alcuni costi fissi fino a ottenere un guadagno extra.

Non a caso sempre più persone investono in affitti per le vacanze e sulla seconda casa, per coprire diverse spese e ottenere magari un’ulteriore fonte di reddito. Il tuo immobile può perciò diventare un investimento soprattutto nel periodo stagionale.

Come affittare una seconda casa?

Vorresti affittare la tua seconda casa ma non hai il tempo necessario per gestirla?

