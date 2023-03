Avviso di deposito

ARPAE Emilia-Romagna, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma rende noto che la società SEB Società Elettrica Bertonico S.R.L. con sede legale in località Montanaro Casino 47, Carpaneto Piacentino (PC), ha presentato istanza ai fini del rilascio da parte della Regione Emilia-Romagna del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale ai sensi della L.R. 4/2018, comprensivo di V.I.A. ai sensi della medesima Legge e dell’ Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia idroelettrica di potenza nominale pari a 217 kW, oltre a linea elettrica di connessione, da realizzarsi sul torrente Enza, in località Cedogno, nel comune di Neviano Arduini (PR), ed oltre a opere accessorie da realizzarsi in Comune di Canossa (RE).

Lo specifico provvedimento autorizzativo comporterà dichiarazione di Pubblica Utilità, apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio ai sensi del D.P.R. 327/01 e L.R. 37/02, variante agli strumenti urbanistici comunali.

L’impianto idroelettrico insisterà su aree demaniali censite al foglio n. 85 del Comune di Neviano degli Arduini (PR), mentre la scala di risalita per i pesci quale opera accessoria ricadrà su area demaniale censita al foglio 47 del comune di Canossa (RE).

Per la realizzazione della cabina elettrica di trasformazione, della linea elettrica a media tensione 15 kV e per l’accesso alle opere viene richiesta l’apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio (servitù) sui seguenti di terreni di proprietà privata così censiti al catasto del Comune di Neviano Arduini (PR):

● foglio 85 mappali 149 e 203 intestati a: Autelitano Rosanna, Baroni Maria, Rossi Giovanni, Rossi Valentina;

● foglio 85 mappale 188 intestato a: S.I.C.E.E. snc di Boriciani Ivan & C.;

● foglio 86 mappale 36 intestato a: Rossi Benito, Rossi Giovanni, Rossi Pia, Giarola Guido,

Rossi Caterina, Rossi Gregorio;

● foglio 86 mappale 34 intestato a: Roncelli Marilena, Silvi Isonzo Sergio;

● foglio 85 mappali 200, 246, 151, 175 intestati a: Bussi Giovanni, Bussi Giuseppe;

● foglio 85 mappale 150 intestato a: Rossi Franco, Rossi Gianni, Rossi Luisa, Rossi

Romano;

● foglio 85 mappale 144 intestato a: Rossi Anna;

● foglio 85 mappali 156, 146 intestati a: Farina Celestino;

● foglio 85 mappali 157, 202 intestati a: Amico Olga, Fagioli Camillo, Fagioli Gian Giacomo.

Gli originali della domanda e la documentazione di progetto è visibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo:

https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/.

Saranno inoltre depositati in formato digitale presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e presso i Comuni di Neviano Arduini (PR) e Canossa (PR).

Nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sarà possibile consultare la documentazione e presentare osservazioni scritte, via posta raccomandata o P.E.C. ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, p.e.c.: aoopr@cert.arpa.emr.it e /o alla Regione Emilia-Romagna, Via della Fiera 8, Bologna – Servizio Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Responsabile del procedimento è Paolo Maroli, responsabile di ARPAE Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma.