Nuove tendenze nei social media

I social media sono strumenti in continua evoluzione. È di molta importanza per un buon commerciante sapere come navigare in questo ambiente in costante aggiornamento. Monitorare ogni cambiamento, tenere il passo con le nuove tendenze ed essere informati su ciò che accade, sono le basi per qualsiasi attività di controllo dei social media. Rimanere in testa alle novità è l’unico modo per anticipare le potenziali opportunità per il marchio, aumentare i follower e guadagnare vantaggio rispetto ai concorrenti.

Vale la pena notare la crescita di app e siti come Tinder (un'app di incontri). In questo scenario vasto e accelerato, è difficile sapere quali pratiche seguire per continuare a investire efficacemente in una strategia sociale media. Di seguito si scoprono le tendenze che qualsiasi marchio dovrebbe avere in mente in questi giorni.

1- TikTok

Negli ultimi anni, Instagram era al primo posto nel cuore di molti marchi e community manager. Le ragioni? Aveva il più alto tasso di crescita, il più alto ritorno sugli investimenti (a seconda del settore) e (positivamente) era molto divertente essere in questo mondo. Ma i tempi sono cambiati.

TikTok ha superato il miliardo di utenti, diventando il settimo social network più popolare al mondo e il quarto più popolare dopo Instagram, se si escludono le reti di messaggistica.

TikTok è un social network che consente agli utenti di condividere clip di 15 o 60 secondi combinati con musica, effetti sonori e filtri. Le clip includono balli, fumetti in miniatura, parodie musicali o sincronizzazione labiale e una funzione di editing ultra veloce e intuitiva.

Si fanno “sfide” virali in cui gli utenti di TikTok si chiamano, l’unione reale che fa di una semplice piattaforma, un vero social network. Questa applicazione ha molto successo, soprattutto tra gli adolescenti. Così, ad agosto, l’applicazione è stata la più scaricata di tutte (superando giganti come Youtube, Instagram, Whatsapp e Messenger).

Perché alle nuove generazioni piace così tanto? Perché a differenza di altri social network, questo è "pulito": annunci o notizie false (fake news) dominate da influencer sono ancora inesistenti. Consente una navigazione piacevole e un maggiore senso di comunità. Va notato che questa applicazione vieta i contenuti più espliciti. Inoltre, è stato dimostrato che molti video provocatori sono stati rimossi in pochi secondi, anche eliminando gli account e i profili di coloro che li hanno pubblicati.

2- Instagram

Instagram si sta espandendo in tutto il mondo, catturando l’interesse e l’attenzione di persone di tutte le età. Dietro il motivo per cui tutti amano le foto di Instagram ci sono alcuni principi di base della psicologia. Quindi, si conoscono, possono essere utilizzati per rendere i post più attraenti e vedere se i follower di Instagram aumentano.

È importante sapere che Instagram ha recentemente creato una nuova sezione, molto simile a un'altra popolare piattaforma. In questa sezione, i creatori di contenuti più espliciti, che di solito pubblicano contenuti esclusivi in cambio di denaro.

L’obiettivo principale di questo social network sembra essere il desiderio di mostrarsi e parlare di sé. Dare “Mi Piace” alle foto di altre persone è una buona strategia per aumentare i follower in modo organico e allo stesso tempo aumentare la popolarità dell’account.

Solo il pensiero di condividere le attività avvia il centro funzionale del cervello. Nella vita reale, si parla spesso di se stessi nel 30-40% della conversazione, ma nei social media, questa percentuale aumenta fino all’80%. In uno studio condotto dal New York Times, il 78% dei partecipanti ha affermato che la ragione per cui condividono le foto è per rimanere in contatto con le persone.

Inoltre, sul web, si ha il tempo di mostrare agli altri come si preferisce apparire se stessi e per sviluppare un sentimento di autostima, tutto ciò che di solito è più difficile e costoso da realizzare nella vita reale.

3. BeReal

Quasi 6,8 milioni di persone hanno scaricato l’app BeReal negli ultimi due anni. Progettata per essere autentica e senza filtri, un’alternativa ai contenuti di Instagram e TikTok, l’app ha immediatamente guadagnato una notevole popolarità tra le nuove generazioni.

Tra i compagni di scuola, per essere precisi. Quello che si sta assistendo, infatti, è un reale cambiamento nelle abitudini della generazione Z. A poco a poco, gli utenti più giovani si stanno spostando dai post più “accattivanti” di Instagram ai contenuti reali di BeReal.

BeReal propone agli utenti il concetto di “anti-instagram”. Ogni 24 ore l’applicazione richiede di scattare una foto utilizzando un cellulare, rispondendo a una richiesta specifica ed evitando rigorosamente l’uso di filtri. Un concetto nuovo e originale, che si arricchisce della totale assenza di pubblicità e follower visibili.

L’obiettivo dell’applicazione, infatti, è quello di intrattenere gli utenti per un periodo di tempo limitato, in modo che possano godersi la vita. Esattamente l’opposto della dipendenza sproporzionata proposta da piattaforme come Instagram e TikTok. E questo sembra attrarre molto i giovani della generazione Z.