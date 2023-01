Nasconde 10 grammi di droga nei cespugli e aggredisce i carabinieri: arrestato 56enne

I carabinieri di Langhirano hanno arrestato un 56enne residente in paese, con diversi precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Mentre passavano in via Cascinapiano, i militari hanno notato l’uomo nel parcheggio di un bar che, accortosi della gazzella, ha gettato qualcosa in una siepe ed è entrato nel locale.

Conoscendo il 56enne, i carabinieri lo hanno riportato all’esterno del bar. Con atteggiamento insofferente, l’uomo ha tentato di sviare i carabinieri consegnando loro una minima quantità di hashish.

Ma ritenendo che ne nascondesse altra, i carabinieri hanno perquisito il 56enne, trovando un involucro di colore giallo vuoto. Controllando la siepe hanno poi trovato un involucro giallo, identico a quello trovato poco prima, con all’interno quasi 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

Il 56enne, ormai scoperto, ha così aggredito i carabinieri cercando di prendere il contenitore e disperdere la droga ma è stato bloccato e portato in caserma. La perquisizione nell’abitazione ha consentito di trovare in un peluche altri 5 grammi di droga fra cocaina e marijuana. L’uomo si trova nelle camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.