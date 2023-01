Minaccia genitori e ragazzi con un bastone davanti a una scuola: denunciato 36enne

Un uomo armato di bastone minacciava genitori e ragazzi davanti all’istituto comprensivo “Salvo D’Acquisto”. E’ questa la scena descritta da chi, questa mattina, ha chiamato il 113 attorno alle 8,15.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti e hanno trovato lo sconosciuto in strada; pronunciava frasi senza senso. E’ stato identificato: si tratta di un 36enne con precedenti. La polizia ha chiesto l’intervento del 118 per le cure del caso. L’uomo è poi stato denunciato per minacce aggravate. Nessuno è rimasto ferito.