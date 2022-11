RobotEra e $TARO, il nuovo metaverso: tutto quello che c’è da sapere. Conviene investire?

Sul mercato esce un nuovo metaverso quasi ogni giorno. Si tratta di una tendenza dominante nel settore delle criptovalute, in quanto questi mondi virtuali possono avere un grande potenziale.

Una delle crypto del metaverso che recentemente ha suscitato più interesse è RobotEra, un metaverso basato su robot futuristici che presenta una caratteristica davvero unica.

In questo articolo vi diremo tutto quello che dovete sapere su TARO e RobotEra.

Cosa dovete sapere su RobotEra

RobotEra è un metaverso basato su robot futuristici. I giocatori impersonano i robot, rappresentati sotto forma di NFT. Attraverso i loro avatar robotici, le persone possono partecipare a varie attività ed esperienze sociali come concerti, discoteche, saloni e musei.

L’interattività è il cuore di RobotEra ed è proprio ciò che manca agli altri metaversi. Il vero punto di forza del progetto è la possibilità di creare esperienze sociali, edifici e robot attraverso l’editor di RobotEra.

Il potenziale è enorme, in quanto i giocatori possono creare le esperienze sociali tipiche di un metaverso.

Molti altri metaversi forniscono un numero limitato di esperienze, ma RobotEra garantisce possibilità praticamente infinite. L’aspetto più importante è che può accedervi chiunque, in quanto non è richiesta alcuna conoscenza nel coding o nella programmazione.

Secondo il team, l’obiettivo di RobotEra è “fornire ai giocatori una potente piattaforma di metaverso multidimensionale che integri intrattenimento, creazione, gestione, esplorazione e interazione”.

Tuttavia, indipendentemente dall’aspetto sociale, un metaverso necessita di una meccanica accattivante per incentivare le persone a giocare.

In RobotEra, questa meccanica si presenta sotto forma di token TARO, attualmente in fase di presale.

Il token TARO è la ricompensa per i giocatori dell’ecosistema, per rendere le interazioni coinvolgenti.

Per quanto riguarda le esperienze sociali, i giocatori possono creare eventi ed esperienze, e vendere i biglietti per accedervi. I biglietti vengono acquistati con TARO, fornito al venditore o all’organizzatore dell’evento. I giocatori possono guadagnare token anche tramite la vendita di immobili virtuali, oppure attraverso le commissioni di gestione dei terreni.

RobotEra avrà anche un marketplace in cui i giocatori potranno fare trading di continenti, compagni robot e altri NFT. In sostanza, i giocatori creano prodotti di alta qualità che altri possono utilizzare nelle loro attività all’interno del gioco.

I giocatori potranno anche mettere in stake i loro TARO con un APY interessante, per avere una buona fonte di reddito passivo.

Tra le altre meccaniche di gioco degne di nota, figurano l’esplorazione e i combattimenti, la coltivazione di alberi sacri e la pubblicità. RobotEra vuole creare uno spazio inclusivo in cui i giocatori possano svolgere quante più attività possibili.

RobotEra è una piattaforma decentralizzata, quindi avrà una DAO dove gli utenti potranno votare grazie ai TARO che hanno messo in stake.

Come accennato, RobotEra è attualmente nella sua prima fase di presale, con il valore di TARO a 0,020 $. Nelle fasi successive il valore aumenterà, con la seconda fase che lo vedrà salire a 0,025 $. Nella terza e ultima fase il valore salirà a 0,032 $. TARO può essere acquistato con USDT o ETH, con un investimento minimo di 20 $.

Se RobotEra raggiungerà i suoi obiettivi, i primi investitori potrebbero guadagnare molto bene. Altri progetti di metaverso hanno mostrato una forte crescita durante l’inverno cripto, cosa che potrebbe accadere anche a RobotEra.

La versione Alfa di RobotEra verrà rilasciata nel primo o secondo trimestre del 2023, accompagnata da ulteriori meccaniche di gioco. Il team prevede anche l’introduzione di realtà virtuale e realtà aumentata per arricchire ulteriormente l’esperienza.

RobotEra si distingue in un campo affollato

La decisione di investire o meno in un progetto è sempre personale. La cosa più importante è effettuare le proprie ricerche e non investire mai più di quanto si possa perdere. Tuttavia, è anche vero che il settore del metaverso ha progetti dalle grandissime potenzialità, quindi investire in quello giusto potrebbe risultare molto redditizio.

RobotEra è un progetto da tenere d’occhio, in quanto presenta caratteristiche uniche introvabili in altri metaversi. Per rimanere aggiornati sul progetto, è possibile seguire le ultime notizie sul canale Telegram ufficiale.