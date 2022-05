Prodotti CBD: tutto quello che c’è da sapere su questi rimedi naturali e non dannosi

I prodotti CBD sono di origine naturale e presentano diversi vantaggi, come ad esempio quello di donare una sensazione di relax, ma non solo. Il derivato della pianta di Cannabis tra l’altro consente di ottenere tisane, olio, ma anche tanti altri articoli.

Prodotti CBD: quali sono e perché sono benefici

Molte persone guardano le cbd offerte con diffidenza, ritenendo proprio che i prodotti CBD siano dannosi o che comunque non ci sia da fidarsi a riguardo. In realtà gli stessi consentono di ottenere diversi vantaggi, che giovano non solo dal punto di vista fisico, ma anche sull'aspetto mentale. Da chiarire subito un aspetto molto importante: il cannabidiolo è un estratto della pianta di Cannabis ma non ha alcun tipo di effetto psicoattivo, quindi non altera alcuna parte della psiche, né alcuna operazione psichica. Consumandolo infatti non si avvertirà mai una sensazione di sballo, al contrario di ciò che pensano in molti. Il problema infatti è che la componente in questione viene spesso confusa con il THC, che proviene sempre dalla stessa fonte del cbd, ma i suoi effetti sono psicoattivi. Per questo, la normativa attuale ne vieta il consumo se questo dovesse essere superiore al valore dello 0,2% livello che si innalza per le infiorescenze, che devono avere un tasso di tetraidrocannabinolo inferiore dello 0,5%. Oltre a questo, quando di parla di "prodotto CBD" si deve specificare a cosa si faccia riferimento, in quanto sul mercato esistono numerose categorie. Tra queste ad esempio le tisane, di diversi gusti e perfette da consumare la sera prima di coricarsi, o in qualsiasi altro momento della giornata, ma anche l'olio CBD. Questo è particolarmente indicato contro l'insonnia, ma anche per il relax, per favorire la concentrazione e persino per perdere peso più facilmente.

Gli effetti benefici e dove acquistare

Il tipo di sostanza in questione e le tisane, olio, eventuali cosmetici e alimenti che ne derivano sono di origine naturale. Per questo non presentano alcuna controindicazione, ma questo non vuol dire che con il consumo si debba esagerare. Tra gli aspetti positivi che possono provocare, oltre a quelli già menzionati, si possono evidenziare anche l’effetto relax, che elimina del tutto o almeno riduce lo stress, ma allevia anche l’ansia e gli eventuali attacchi di panico. Chi assume CBD infatti avvertirà una sensazione di calma e potrà anche contrastare la depressione, nonché dormire meglio ed essere persino più concentrato.

Per quanto riguarda invece l'acquisto di questi prodotti, online si trovano numerosi e-commerce ma si deve sempre diffidare di quelli poco professionali. Meglio valutare attentamente infatti se il venditore avrà articoli di qualità. In più quando si consuma il CBD, sempre meglio attenersi alle indicazioni riportate sulle confezioni, anche se, come si è visto, si tratta di un elemento naturale e privo di effetti collaterali.