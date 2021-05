Spaccia cocaina con l’App cifrata: arrestato 35enne nigeriano „Spaccia cocaina con l’App cifrata: arrestato 35enne nigeriano

Il 10 aprile il 35enne è stato arrestato per spaccio dai carabinieri in flagranza di reato e messo agli arresti domiciliari.

Il Gip ha successivamente ritenuto l’inidoneità della sola misura degli arresti domiciliari, poiché’ non in grado di impedire all’indagato di avvalersi di corrieri per consegnare la cocaina o di ricevere i suoi clienti per la fornitura di detta sostanza stupefacente presso il proprio domicilio e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Al termine delle formalità di rito è stato associato al carcere di Parma.