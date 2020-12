Vaccino Covid, Lega: “Regione inserisca gli odontoiatri nei primi beneficiari”

In Emilia-Romagna è partita la somministrazione del vaccino anti-Covid e a inizio gennaio, si prevede che lo riceveranno già 183mila persone tra personale sanitario e ospiti delle CRA.

“Non risulta che tra le categorie professionali coinvolte per la prima fase di campagna vaccinale siano stati considerati gli odontoiatri, per quanto anche loro operino quotidianamente a contatto ravvicinato col paziente. Pertanto la salute degli odontoiatri e dei loro collaboratori che condividono con essi gli stessi rischi, è a forte rischio tanto quanto altre categorie che saranno sottoposte a vaccino anti-Covid. Da qui la necessità che vengano inseriti anche loro tra le categorie a cui verrà sottoposto il vaccino a partire dalla fase iniziale” chiedono i leghisti.

“I dentisti e i loro collaboratori a diretto contatto con i pazienti, sono una delle categorie che hanno pagato il prezzo più alto tra vittime e ammalati gravi per questa pandemia – ha specificato Rainieri – Di questo, così come dell’importanza della loro attività per la salute di tanti cittadini, bisogna tenere conto nello stabilire le priorità per le persone che devono ricevere il vaccino”.