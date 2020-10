All’aperto senza mascherina: i poliziotti multano un giovane per 400 euro

Proseguono i controlli della polizia di Stato per verificare il rispetto delle normative per quanto riguarda il contrasto del contagio da Covid-19, per le singole persone e per i locali.

Nel corso della serata e della nottata di giovedì 22 ottobre gli agenti di cinque pattuglie delle Volanti della Questura di Parma, insieme a tre pattuglie dell’Anticrimine di Reggio Emilia e una pattuglia della polizia Locale, hanno perlustrato il territorio, anche per contrastare il fenomeno dello spaccio e dei furti in appartamento.