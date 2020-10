Pauroso frontale a Castione Baratti: muore 22enne di Lesignano

Pauroso incidente mortale nella tarda serata di venerdì 23 ottobre a Castione Baratti, frazione del comune di Traversetolo. Per cause in corso di accertamento due auto, che stavano percorrendo la strada provinciale, si sono scontrate frontalmente. Secondo le prime informazioni l’impatto sarebbe stato violentissimo: la giovane alla guida di una delle due ha riportato ferite gravissime. La ragazza, una 22enne residente a Lesignano, è stata trasportata in Rianimazione ed è poi deceduta nel corso della notte. Le sue condizioni di salute erano apparse subito disperate ai soccorritori. Il ragazzo che si trovava alla guida della seconda auto ha riportato ferite lievi: è stato trasportato al Maggiore sotto choc.

Sul posto due ambulanze e l’automedica della Croce Azzurra di Traversetolo che, dopo aver prestato le prime cure alla giovane l’hanno trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore. La ragazza è stata subito intubata e poi trasferita Parma in condizioni critiche. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Langhirano. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi previsti per legge che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro. I residenti hanno sentito un forte boato: le auto sono completamente distrutte.

