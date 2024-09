Mare in settembre: i vantaggi di una vacanza sull’Adriatico

In luglio e agosto ancora oggi le città si svuotano, per il caldo e perché i ritmi delle famiglie sono scanditi dalle scuole. Eppure c’è chi riesce a spostare le ferie e a rimandarle, volutamente, a settembre, quando il viaggio presenta una serie di vantaggi.

Per esempio l’Adriatico a fine estate è un luogo meraviglioso. Il clima è sempre bello ma non rovente, ii servizi sono sempre di qualità ma c’è meno confusione. Insomma si può davvero avere una splendida vacanza spostando il periodo di un paio di settimane; tanto gli hotel Riviera Adriatica sono sempre pronti ad accogliere chiunque con il calore e l’ospitalità di sempre.

Mare in settembre: il clima ideale

A settembre, il clima lungo la Riviera Adriatica è ancora piacevolmente caldo, ma senza l’afa opprimente dei mesi estivi, e si potrà tranquillamente fare il bagno in mare. Le giornate sono leggermente meno lunghe, quindi si può godere ancora di più della luce del tramonto e della brezza serale. Inoltre è possibile anche cimentarsi in qualche escursione o attività all’aperto, come il trekking o una passeggiata in bicicletta, senza soffrire troppo per l’umidità e le alte temperature.

Meno ressa e meno code

Si è quasi rassegnati a restare in coda in autostrada quando si va al mare o a trovarsi ammassati in spiaggia, ma in realtà le alternative ci sono. Per esempio spostando le ferie dai momenti di punta, proprio come fa chi va in settembre. Se poi le scuole dovessero già essere cominciate, la maggior parte delle famiglie sarà ovviamente già rientrata a casa e le spiagge saranno libere e silenziose.

La minore affluenza permette anche di vivere un’esperienza più autentica, entrando in contatto con la vera essenza delle località costiere. È più facile socializzare con la gente del posto, scoprire i luoghi meno conosciuti e partecipare alle tradizioni locali senza la pressione del turismo di massa.

Prezzi più convenienti

Un altro significativo vantaggio di una vacanza a settembre è rappresentato dai prezzi più convenienti. Con la fine dell’alta stagione i costi delle strutture ricettive diminuiscono in maniera sensibile, rispondendo alla classica legge della domanda e dell’offerta. Talvolta anche nei ristoranti o nei locali, oppure nei parchi divertimento, si trovano tariffe più basse per incentivare, oltre ai turisti, gli autoctoni a sfruttare l’occasione

Questi risparmi consentono di prolungare il soggiorno o di concedersi qualche extra, come una cena gourmet, un’escursione guidata o un trattamento benessere.

Godersi le attività con calma

La riviera adriatica offre moltissime attività ludiche o rilassanti, dai parchi acquatici alle Spa. Andando in settembre potrete godervi tutto con più calma, perché i turisti sono poco numerosi e quindi anche le strutture riescono a organizzarsi meglio. Potete visitare musei o vedere spettacoli senza ressa e, spesso, a prezzi minori, o andare a sagre e feste locali incontrando più facilmente le persone del posto, invece che solo turisti come voi; un aspetto molto interessante per una vacanza.

Per chi è appassionato di percorsi enogastronomici, infine, nel mese di settembre potrebbero essere venti legati alla vendemmia e quindi al vino, esperienze difficili da fare in luglio e agosto.