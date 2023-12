La pubblicità visiva è meglio dei contenuti testuali: i migliori strumenti per coinvolgere il pubblico…si noleggiano

L’evoluzione tecnologia influenza tutto ciò che ci sta attorno, sia in termini lavorativi che sociali. Nel secolo scorso l’avvento di Internet è stata la più grande rivoluzione mai vista prima, ma era solo l’inizio: di lì a poco è arrivato il web 2.0, poi i social media, oggi le intelligenze artificiali e tutto il resto.

Al di là degli strumenti sempre più avanzati, però, ciò che è cambiato è proprio la percezione dell’essere umano di ciò che piace e ciò che non piace, di ciò funziona e di ciò che non funziona più. Fino a qualche anno fa, scrivere un qualsiasi testo online era considerata un’attività sensazionale invece che affidarsi sempre al cartaceo; oggi le cose sono cambiate. Soprattutto in termini comunicativi.

Nel mondo dei social, e quindi anche nella realtà vera e propria, ciò che vince è la comunicazione visiva. La pubblicità odierna non si basa più esclusivamente su slogan o claim, bensì su tutto ciò che è appunto visivo: immagini, video, emoji, gif, grafici e diagrammi, mappe concettuali, slide e presentazioni, screenshot. Dal vivo invece ciò si tramuta in monitor, proiettori, luci led, impianti audio e di illuminazione.

Ecco quindi che diventa fondamentale saper riconoscere ed utilizzare gli appositi strumenti per catturare l’interesse delle persone. E chi non ne ha le competenze? Oggi sono molteplici le aziende in grado di fornire le soluzioni ideali a seconda delle esigenze, che si tratti di semplici led a noleggio o di progettare ed organizzare installazioni fieristiche.

Pubblicità visiva: cos’è e a che cosa serve

Nel settore comunicazione e marketing, per “pubblicità visiva” si intende tutte quelle forme di trasmissione di un messaggio che utilizzano elementi grafici anziché strettamente testuali. Proprio come un testo scritto, gli strumenti visivi possono riportare informazioni, dati e idee, ma la differenza è che – secondo gli standard odierni – possono farlo in maniera più semplice, veloce ed accessibile a tutti.

Questo tipo di comunicazione è tipica dei social media e del content marketing per far arrivare il messaggio in maniera più chiara e diretta. L’evoluzione delle tecnologie e il cambiamento delle preferenze degli utenti mostrano come la pubblicità visiva stia sempre più prendendo piede, sia in termini lavorativi che nella vita di tutti i giorni. Basti pensare al concetto di “memoria visiva”, discorso che ovviamente cade quando si ha a che fare solo con un contenuto testuale.

Inoltre, come dimostrano la nascita e lo sviluppo repentino di piattaforme interattive come Instagram e Tik Tok, la soglia d’attenzione media delle persone si sta drasticamente riducendo: urge quindi trovare nuovi metodi che permettano di far arrivare tutte le informazioni necessarie – eliminando le superflue – nel minor tempo possibile. La risposta comunicativa quindi risiede in ogni tipo di strumento visivo.

I migliori strumenti per la pubblicità visiva

Nella realtà però attirare l’attenzione ed aumentare il coinvolgimento delle persone è ancora più difficile. Di sicuro, se ci si trova ad un evento in particolare – sia aziendale che personale – l’idea peggiore che si può avere per ottenere empatia dal proprio pubblico è quella di tenere un discorso piatto e noioso. È essenziale l’elemento dinamico in grado di staccare da tutto il resto, coinvolgere le persone e lasciare il segno: questo è il ruolo della pubblicità visiva.

Gli strumenti che si possono utilizzare in ambienti come fiere, congressi, cene aziendali, negozi, uffici, oppure spettacoli e manifestazioni sportive sono molteplici: NoleggioLed ne propone di ogni tipologia e per qualsiasi evento.

Quest’azienda – con sede a Sesto Fiorentino (Firenze), ma con filiali diramate in tutt’Italia – offre diverse soluzioni per effettuare una pubblicità visiva originale e di qualità. In primis il noleggio o l’acquisto di luci led, monitor, impianti audio e microfoni, sistemi di illuminazione, display interattivi e proiettori; a questi si aggiungono strumenti ancora più tecnologici utili per le conferenze e per la traduzione simultanea, senza dimenticare i sistemi olografici.

Come se non bastasse, NoleggioLed garantisce anche assistenza in termini di progettazione e montaggio: l’azienda si occupa infatti anche di tutto ciò che riguarda la gestione tecnica di pareti led, palchi, luci laser e sistemi audio e illuminazione. L’obiettivo della pubblicità visiva di noleggioled.com è quello di creare un’atmosfera indimenticabile.