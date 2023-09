A Parma apre il Vetcenter: un nuovo ospedale veterinario 24 ore su 24

A Parma ha aperto un ospedale veterinario 24 ore su 24. Si tratta del nuovo Vetcenter, nato dall’unione di 3 strutture parmensi, fornendo così un servizio di vitale importanza per tutti gli amanti dei “pelosetti”, oltre che per gli specialisti del territorio. La salute degli animali, dunque, è sempre più al centro della città: vediamo di scoprire maggiori informazioni sulla clinica del gruppo VetPartners Italia e sui servizi offerti.

Una nuova clinica veterinaria a Parma: il Vetcenter

Sono tre le strutture che hanno deciso di unirsi, per dar vita ad un nuovo protagonista nel settore delle cliniche veterinarie a Parma. Il Vetcenter, infatti, nasce grazie a tre realtà già note in città: l’Ospedale Veterinario Peressotti, la Clinica Veterinaria Jenner e a brevissimo il Centro Neurologico Veterinario. Lo scopo? Creare un centro moderno con tutte le ultime tecnologie al servizio dei proprietari di animali, anche non convenzionali. Il Vetcenter si trova presso il centro polifunzionale BLOK30 e offrirà ai clienti una serie di servizi fondamentali, dalla diagnosi fino ad arrivare ai trattamenti e agli interventi d’urgenza. Come anticipato, il centro resterà aperto 24 ore su 24, e potrà sfruttare l’enorme esperienza accumulata nel corso degli anni dalle realtà che lo compongono.

Cosa accadrà ai vecchi clienti delle tre strutture?

Chi è già cliente di una delle tre strutture potrà continuare a contare sui propri veterinari di fiducia, dato che gli specialisti rimarranno esattamente gli stessi. Di conseguenza, cambia la location, oltre ai servizi forniti, che si espandono ed evolvono a beneficio degli amanti degli animali. Anche il rapporto di fiducia con i propri veterinari resterà immutato. In sintesi, si tratta di un grande passo in avanti, grazie anche all’utilizzo di apparecchiature di ultima generazione e all’avanguardia, come confermato dal Dott. Emanuele Giordano, Direttore Sanitario del Vetcenter.

Quali sono i servizi offerti dal nuovo Vetcenter?

L’obiettivo di questo nuovo ospedale veterinario è offrire ai clienti un percorso terapeutico completo, dalla A alla Z, partendo dalla diagnosi fino ad arrivare alle cure e ai trattamenti. Ovviamente non mancherà il pronto soccorso veterinario, di vitale importanza per una struttura di questo tipo, e sarà aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Inoltre, saranno presenti due sale d’attesa indipendenti, una dedicata ai cani e una ai gatti, per farli sentire subito a proprio agio. Per quel che riguarda le dotazioni tecnologiche, il Vetcenter presenterà servizi d’ultima generazione, tra cui una tomografia computerizzata (TC) e una risonanza magnetica con intensità di campo 0,4 Tesla, che permetterà di eseguire esami di altissimo livello, con una migliore accuratezza diagnostica, una maggiore velocità di esecuzione e una riduzione dei tempi anestesiologici, al fine di migliorare il benessere dei nostri pet. Non mancheranno poi le prestazioni specialistiche come la cardiologia, la dermatologia, la medicina comportamentale, la chirurgia mininvasiva e la neurologia clinica e chirurgica, per citarne alcuni.

Un punto di riferimento anche per gli specialisti

I veterinari e gli specialisti potranno contare su un importante punto di riferimento. Il nuovo Vetcenter a Parma, infatti, metterà a disposizione una struttura ideale per fare network e per crescere tutti insieme, all’insegna della collaborazione e del confronto. I colleghi sul territorio potranno inoltre richiedere supporto qualora ve ne fosse l’esigenza per diagnostiche per immagini avanzate, servizi d’urgenza o altre specializzazione in un’ottica di collaborazione. Vi sarà inoltre una sala conferenze che verrà sfruttata per la formazione continua.

L’inaugurazione del Vetcenter si terrà sabato 7 ottobre alle ore 15:30: siete invitati a partecipare, per scoprire questa nuova struttura, con un tour esclusivo di tutti gli oltre 1200mq!

Scopri orari e ulteriori dettagli sul sito web: www.vetcenterparma.it