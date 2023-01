Un gol per tempo, il Parma batte il Perugia 2-0

Un gol per tempo, prima di testa di Adrian Benedcyzak (su cross da sinistra di Valenti) poi un eurogol di Franco Vazquez sotto l’incrocio dei pali. E i Crociati battono il Perugia per 2-0 con una prova attenta e di carattere. La voglia di vincere ha prevalso e le occasioni non sono mancate. Nel primo tempo ancora Benek era andato vicino al raddoppio con un bel tiro da fuori. La prestazione è stata impeccabile, senza mai rischiare nulla. E la squadra ha raccolto tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico.

PARMA-PERUGIA 2-0

Marcatori: 12′ Benedyczak, 60′ Vazquez

PARMA (4-2-3-1)

Chichizola; Delprato, Circati (70′ Balogh), Osorio, Valenti; Estévez, Juric; Benedyczak (70′ Coulibaly), Vazquez (86′ Bernabé), Ansaldi (56′ Camara); Inglese (86′ Charpentier).

A disposizione: Santurro, Corvi, Bonny, Oosterwolde, Sohm, Hainaut, Zagaritis.

Allenatore: Fabio Pecchia

PERUGIA (3-4-1-2)

Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Santoro (86′ Matos), Bartolomei (68′ Iannoni), Lisi; Luperini (68′ Kouan); Olivieri (76′ Melchiorri), Di Serio (68′ Di Carmine).

A disposizione: Furlan, Abibi, Rosi, Angella, Vulikic, Paz, Beghetto.

Allenatore: Fabrizio Castori

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Vono, Macaddino

Quarto Uomo: Lovison

VAR: Abbattista AVAR: Paganessi

Ammoniti: Bartolomei, Santoro, Osorio, Chichizola, Coulibaly, Curado

Angoli: 6-6

Recupero: 3′ – 6′